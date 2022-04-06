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Подоляк: Российская пропаганда открыто призывает убивать украинцев

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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6 апреля, 18:21
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Москва начала наиболее токсичную фазу по отношению к нашей стране
Главное место распространения ненависти к украинцам в широкие массы - Останкино, Москва / Коллаж "Сегодня"
Главное место распространения ненависти к украинцам в широкие массы - Останкино, Москва / Коллаж "Сегодня"

Российская пропаганда сегодня вошла в наиболее яростную и токсичную фазу по отношению к государству Украина и непосредственно к его жителям.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает телеграм-канал "Украина 24".

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Что известно

"Откровенная ненависть к Украине, нарастание призывов убивать и убивать украинцев. Ключевой тезис – Украина должна быть уничтожена под любым предлогом. Ключевым спикером неожиданно стал экс-президент Медведев, который уже пошел дальше и предлагает сделать Россию от Лиссабона до Владивостока. Не прямо пока говорит. Однако старая розовая мечта первых российских коммунистов тоже реинкарнировала..." — сообщил советник главы ОП.

По мнению Подоляка, за всей этой медийной стратегией нагнетания стоит заместитель руководителя Аппарата президента России Алексей Громов. Он же является автором негласной концепции "Украина – государство, которого не существует".

Истерия в России

  • Своим гражданам Москва старается не показывать реальные потери в Украине, а также скрываются факты о зверствах своих солдат в Киевской области. Крупнейший поисковик Российской Федерации "Яндекс" вместо актуальных фото по запросу "Буча" выводил картинки мирного города до вторжения оккупантов.
  • Машина по созданию фальсификаций также продолжает работать в России. Стало известно, что пропагандисты показали "трофей", якобы захваченный военными РФ в Мариуполе, – удостоверение сотрудника МВД Украины. Только оказалось, что это документ подписал... министр внутренних дел Украинской ССР, который, к тому же, уже умер.
  • Центр противодействия дезинформации при СНБО ранее разоблачил фейк о том, что "народная милиция ДНР" якобы получила ноутбук украинских военных с информацией о целях ударов в Донецке.

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Макс Левин - известный украинский фотограф, документалист, военкор: сотрудничал с Reuters, BBC, Associated Press… Его фото публиковали Wall Street Journal, Time… Несмотря на большой риск, отправился в район села Гута Межигорская (Киевская обл.), чтобы освещать последствия российской агрессии, когда оккупанты были еще там. Позже полиция нашла Макса мертвым - попал под обстрел, но продолжал работать…

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Украинка, спортсменка и просто красавица – снайпер с позывным "Уголек". Брюнетка-воин скрывает лицо и свое имя, потому что такая у нее военная профессия. Героиня сегодняшнего фронта попала в армию, так как хотела, чтобы ее брат-военный гордился сестрой. С 2017-го служит в батальоне морской пехоты, где с первых дней заслужила уважение благодаря стальным нервам и выдержке. Одна из самых эффективных снайперов ВСУ.
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