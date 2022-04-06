Подоляк: Российская пропаганда открыто призывает убивать украинцев

Москва начала наиболее токсичную фазу по отношению к нашей стране

Главное место распространения ненависти к украинцам в широкие массы - Останкино, Москва / Коллаж "Сегодня"

Российская пропаганда сегодня вошла в наиболее яростную и токсичную фазу по отношению к государству Украина и непосредственно к его жителям.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает телеграм-канал "Украина 24".

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Что известно

"Откровенная ненависть к Украине, нарастание призывов убивать и убивать украинцев. Ключевой тезис – Украина должна быть уничтожена под любым предлогом. Ключевым спикером неожиданно стал экс-президент Медведев, который уже пошел дальше и предлагает сделать Россию от Лиссабона до Владивостока. Не прямо пока говорит. Однако старая розовая мечта первых российских коммунистов тоже реинкарнировала..." — сообщил советник главы ОП.

По мнению Подоляка, за всей этой медийной стратегией нагнетания стоит заместитель руководителя Аппарата президента России Алексей Громов. Он же является автором негласной концепции "Украина – государство, которого не существует".

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