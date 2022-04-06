Подоляк: Российская пропаганда открыто призывает убивать украинцев

Российская пропаганда сегодня вошла в наиболее яростную и токсичную фазу по отношению к государству Украина и непосредственно к его жителям.
Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает телеграм-канал "Украина 24".
Что известно
"Откровенная ненависть к Украине, нарастание призывов убивать и убивать украинцев. Ключевой тезис – Украина должна быть уничтожена под любым предлогом. Ключевым спикером неожиданно стал экс-президент Медведев, который уже пошел дальше и предлагает сделать Россию от Лиссабона до Владивостока. Не прямо пока говорит. Однако старая розовая мечта первых российских коммунистов тоже реинкарнировала..." — сообщил советник главы ОП.
Далее по теме
По мнению Подоляка, за всей этой медийной стратегией нагнетания стоит заместитель руководителя Аппарата президента России Алексей Громов. Он же является автором негласной концепции "Украина – государство, которого не существует".
Истерия в России
- Своим гражданам Москва старается не показывать реальные потери в Украине, а также скрываются факты о зверствах своих солдат в Киевской области. Крупнейший поисковик Российской Федерации "Яндекс" вместо актуальных фото по запросу "Буча" выводил картинки мирного города до вторжения оккупантов.
- Машина по созданию фальсификаций также продолжает работать в России. Стало известно, что пропагандисты показали "трофей", якобы захваченный военными РФ в Мариуполе, – удостоверение сотрудника МВД Украины. Только оказалось, что это документ подписал... министр внутренних дел Украинской ССР, который, к тому же, уже умер.
- Центр противодействия дезинформации при СНБО ранее разоблачил фейк о том, что "народная милиция ДНР" якобы получила ноутбук украинских военных с информацией о целях ударов в Донецке.