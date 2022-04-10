Подоляк: Вступ України до ЄС – питання не років, а місяців

Конкретні результати країна може отримати вже влітку

ЄС передав Україні опитувальник для набуття статусу кандидата / Колаж "Сьогодні"

Просування України в Євросоюзможе вирішитися за кілька місяців. Вже влітку країна отримає конкретний результат.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Наталі Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

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"Стосовно питання нашого просування в ЄС, то це вже питання не років, як було раніше, а це питання місяців. Там є певна бюрократична процедура, але вона буде прискорена. Є анкета, яку Україна має заповнити", – сказав Михайло Подоляк.

Радник глави Офісу президента стверджує, що колись Україна вважалася другорозрядною країною. Проте сьогодні це країна-лідер, яка для Європи дуже важлива.

"Це все-таки буде досить швидко. Напевно, до літа ми вже матимемо конкретний результат", – додав Михайло Подоляк.

Євросоюз допоможе Україні довести воєнні злочини РФ у Гаазі

Представники Євросоюзу шоковані діями російських військових в Україні та пообіцяли допомогти надати докази воєнних злочинів Міжнародному кримінальному суду.

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"Ми вам допомагатимемо, вашому генеральному прокурору надати докази Міжнародному кримінальному суду. Наше завдання – допомогти вам, адже ви б'єтеся і за нас", – уточнив представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

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