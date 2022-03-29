Подоляк: Зеленський та Путін можуть зустрітися – вже готові документи

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що президент України Володимир Зеленський може незабаром зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, відповідний пакет документів готовий.
Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів телеведучому каналу "Україна 24" Василю Голованову в ефірі проєкту Freedom.
"Наші міста бомблять. Наші ЗСУ готові це все компенсувати з точки зору ударів у відповідь. Тим не менш ми виходимо з того, що Україна не може бути зруйнована до кінця. Україна оформила на сьогодні оптимальні домовленості, які передали російській стороні", – сказав Подоляк.
За його словами, зараз працюватимуть над тим, щоб зустріч Зеленського і Путіна відбулася якнайшвидше – пакет документів уже готовий. Подоляк зазначив, що у цьому пакеті не лише питання щодо договору про гарантію безпеки.
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"Цей договір вкрай важливий для України, щоб ми не залишалися наодинці, і цей договір ще раз наголосить для всіх важливість перегляду глобальної архітектурної безпеки. Пакет документів готовий, ми можемо виходити на підготовку зустрічей президентів, і, безумовно, ми це робитимемо. Ми робитимемо це якнайшвидше для безпеки наших міст", – додав радник глави Офісу президента.
У Туреччині закінчилися переговори України та РФ – про що домовилися
У столиці Туреччини закінчився раунд переговорів делегацій України та Росії. Україна передала свої вимоги щодо гарантій безпеки і чекатиме на відповідь від РФ. У документі вказали те, як ухвалюватимуть рішення про гарантії, які будуть пункти та зобов'язання.
Голова фракції "Слуга народу", учасник української делегації Давид Арахамія виступив на брифінгу про результати переговорів:
- Нашою першою перемогою ми вважаємо перенесення місця переговорів з Білорусі до Туреччини. Оскільки Туреччина – наш друг та партнер, ми всі це бачимо.
- Коли почалася війна, система безпеки в Європі дала велику тріщину. Зараз ми бачимо, що система безпеки не працює – є лише окремі домовленості на двосторонньому рівні. Усі блоки та системи, які мають гарантувати безпеку, не працюють.
- Ми сьогодні працювали над форматом нової системи гарантій безпеки України. Наполягаємо на тому, щоб це був новий міжнародний договір, який підпишуть усі гаранти безпеки. Але поки що ми нічого не підписуємо. Ми навчені помилкою з Будапештським меморандумом, який "виявився просто папірцем".
- Країни-гаранти за аналогом 5-ї статті НАТО протягом 3 днів проводитимуть консультації. Вони будуть зобов'язані надати допомогу – закривати небо, допомагати озброєнням, відправляти свої армії.
- Серед гарантів ми бачимо країни Радбезу ООН, США, Францію, Туреччину, Німеччину, Італію, Канаду, Польщу та Ізраїль.
- У нас неврегульовані питання щодо ОРДЛО та Криму, тому гаранти не працюватимуть на ці території. Деякі країни вже дали попередню згоду. Це та система, на якій ми хочемо збудувати нове майбутнє України. Також ці гаранти мають допомагати вступати до ЄС.
- Ми маємо мінімальний список гарантій, які ми хочемо отримати. Якщо інші країни, які не озвучені у списку вище, теж захочуть стати гарантами, Україна надасть таку можливість.
Як працюватимуть гарантії безпеки
Олександр Чалий розповів про такі головні пункти:
- Договір про гарантії безпеки може стати дипломатичним форматом закінчення війни. Це може стати шляхом відновлення територіальної цілісності України.
- Головна вимога України щодо гарантій безпеки – ідентичність статті 5 НАТО. Йдеться про те, що якщо Україна стане об'єктом будь-якої агресії чи воєнного нападу, вона вимагатиме за 3 дні провести консультації та надати допомогу, дипломатичну чи військову. Якщо нам вдасться закріпити ці ключові положення, Україна зможе зафіксувати свій статус у формі постійного нейтралітету, позаблоковості та без'ядерності.
- За таких гарантій, що дорівнюють 5-й ст. НАТО, ми не розміщуватимемо на нашій території іноземні військові бази і не вступатимемо у військово-політичні союзи. Але важливо, що ніщо не суперечитиме праву вступу України в ЄС.
Як приймуть гарантії безпеки?
Михайло Подоляк уточнив, що імплементація рішення щодо гарантій безпеки буде за такою процедурою:
- референдум;
- ратифікація парламентами країн-гарантів;
- ратифікація парламентом України.
Арахамія додав, що жодного голосування на референдумі через додатки "Дія" чи в іншій формі не проводитимуть. Процедуру організують відповідно до закону про загальнонаціональний референдум. Він не може працювати в умовах воєнного стану. Якщо всі сторони ухвалять таку позицію, буде відведення військ, повернення людей – тоді й буде референдум.
Українська делегація ще в першому раунді переговорів запитала представників РФ, чи визнають вони Віденську конвенцію щодо правил міжнародних договорів. Вони заявили, що визнають. Це важливо для України, оскільки там є 52-га та 53-тя стаття про те, що договір, який уклали під тиском, є недійсним.
Рішення про Крим та ОРДЛО в гарантіях
Подоляк прокоментував питання Криму та Донбасу і як їх прописуватимуть у гарантіях безпеки.
- В окремому пункті договору ми пропонуємо зафіксувати позицію України та Росії і протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму та Севастополя.
- Окремим пунктом пропишуть правила щодо ОРДЛО – його затверджуватимуть на переговорах президентів України та РФ.
- Ще один пункт – протягом цих 15 років сторони не застосовуватимуть військові сили, щоб вирішити питання Криму.