Подоляк: Зеленський та Путін можуть зустрітися – вже готові документи

За словами радника глави Офісу президента, зустріч хочуть організувати якнайшвидше. Це робиться з метою безпеки українських міст

Володимир Зеленський невдовзі може зустрітися з Путіним. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що президент України Володимир Зеленський може незабаром зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, відповідний пакет документів готовий.

Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів телеведучому каналу "Україна 24" Василю Голованову в ефірі проєкту Freedom.

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"Наші міста бомблять. Наші ЗСУ готові це все компенсувати з точки зору ударів у відповідь. Тим не менш ми виходимо з того, що Україна не може бути зруйнована до кінця. Україна оформила на сьогодні оптимальні домовленості, які передали російській стороні", – сказав Подоляк.

За його словами, зараз працюватимуть над тим, щоб зустріч Зеленського і Путіна відбулася якнайшвидше – пакет документів уже готовий. Подоляк зазначив, що у цьому пакеті не лише питання щодо договору про гарантію безпеки.

"Цей договір вкрай важливий для України, щоб ми не залишалися наодинці, і цей договір ще раз наголосить для всіх важливість перегляду глобальної архітектурної безпеки. Пакет документів готовий, ми можемо виходити на підготовку зустрічей президентів, і, безумовно, ми це робитимемо. Ми робитимемо це якнайшвидше для безпеки наших міст", – додав радник глави Офісу президента.

У Туреччині закінчилися переговори України та РФ – про що домовилися

У столиці Туреччини закінчився раунд переговорів делегацій України та Росії. Україна передала свої вимоги щодо гарантій безпеки і чекатиме на відповідь від РФ. У документі вказали те, як ухвалюватимуть рішення про гарантії, які будуть пункти та зобов'язання.

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Голова фракції "Слуга народу", учасник української делегації Давид Арахамія виступив на брифінгу про результати переговорів: