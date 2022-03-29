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У Туреччині закінчилися переговори України та РФ – про що домовилися

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29 березня, 14:30
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Українська сторона чітко прописала, якими бачать гарантії безпеки для нашої країни та варіанти вирішення питань із Кримом та Донбасом
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці Туреччини закінчився раунд переговорів делегацій України та Росії. Україна передала свої вимоги щодо гарантій безпеки і чекатиме на відповідь від РФ. У документі вказали те, як прийматимуть рішення щодо гарантій, які будуть пункти та зобов'язання.

Про це повідомляє "Сьогодны".

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Арахамія про переговори:

Голова фракції "Слуга народу", учасник української делегації Давид Арахамія виступив із брифінгом про результати переговорів:

  • Нашою першою перемогою ми вважаємо перенесення місця переговорів із Білорусі до Туреччини. Оскільки Туреччина – наш друг та партнер, ми все це бачимо.
  • Коли почалася війна, система безпеки у Європі дала велику тріщину. Зараз ми бачимо, що вона не працює – є лише окремі домовленості на двосторонньому рівні. Усі блоки та системи, які мають гарантувати безпеку, не працюють.
  • Ми сьогодні працювали над форматом нової системи гарантій безпеки України. Наполягаємо на тому, щоб це був новий міжнародний договір, який підпишуть усі гаранти безпеки. Але поки що ми нічого не підписуємо. Ми навчені помилкою з Будапештським меморандумом, який "виявився просто папірцем".
  • Країни-гаранти за аналогом 5 статті НАТО протягом 3 днів будуть проводити консультації. Вони будуть зобов'язані надати допомогу – закривати небо, допомагати озброєнням, відправляти свої армії.
  • Серед гарантів ми бачимо країни Радбезу ООН, США, Францію, Туреччину, Німеччину, Італію, Канаду, Польщу та Ізраїль.
  • У нас неврегульовані питання з ОРДЛО та Кримом, тому гаранти не працюватимуть на ці території. Деякі країни вже дали попереднє узгодження. Це та система, на якій ми хочемо збудувати нове майбутнє України. Також ці гаранти мають допомагати вступати до ЄС.
  • Ми маємо мінімальний список гарантій, які ми хочемо отримати. Якщо інші країни, які не озвучені у списку вище, теж захочуть стати гарантами, Україна надасть таку можливість.

Як працюватимуть гарантії безпеки

Олександр Чалий розповів про такі головні пункти:

  • договір про гарантії безпеки може стати дипломатичним форматом закінчення війни. Це може стати шляхом поновлення територіальної цілісності України.
  • головна вимога України щодо гарантій безпеки – ідентичність статті 5 НАТО. Йдеться про те, що якщо Україна стане об'єктом будь-якої агресії чи військового нападу – наша країна вимагатиме за 3 дні провести консультації та надати допомогу, дипломатичну чи військову. Якщо нам вдасться закріпити ці ключові положення, Україна зможе зафіксувати свій статус у формі постійного нейтралітету, позаблоковості та без'ядерності.
  • Під такими гарантіями, що дорівнюють 5 ст. НАТО, ми не розміщуватимемо на нашій території іноземні військові бази і не вступатимемо у військово-політичні союзи. Але важливо, що ніщо не суперечитиме праву вступу України до ЄС.

Як приймуть гарантії безпеки?

Михайло Подоляк уточнив, що імплементація рішення щодо гарантій безпеки буде за такою процедурою:

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  • референдум;
  • потім ратифікація парламентів країн гарантів;
  • ратифікація парламенту України

Арахамія додав, що жодного голосування в рамках референдуму через додатки "Дія" чи інші не проводитимуть. Процедуру організують відповідно до Закону про загальнонаціональний референдум. Він може працювати за умов воєнного стану. Якщо всі сторони ухвалять таку позицію, буде відведення військ, повернення людей – тоді й буде референдум.

Українська делегація ще на першому раунді переговорів запитала представників РФ, чи визнають вони Віденську конвенцію за правилами міжнародних договорів. Вони заявили, що визнають. Це важливо для України, оскільки там є 52 та 53 стаття про те, що договір, який уклали під тиском, є недійсним.

Рішення щодо Криму та ОРДЛО у гарантіях

Подоляк прокоментував питання щодо Криму та Донбасу і як їх прописуватимуть у гарантіях безпеки.

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  • В окремому пункті договору ми пропонуємо зафіксувати позицію України та Росії та протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму та Севастополя.
  • Окремим пунктом пропишуть правила щодо ОРДЛО – його затверджуватимуть у рамках переговорів президентів України та РФ.
  • Ще один пункт – протягом цих 15 років сторони не використовуватимуть військових сил, щоб вирішити питання Криму.

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Катерина Ступницька - військовий медик, сержант ЗСУ. З 2014 року була на передовій і неодноразово рятувала життя нашим військовим. В березні 2022-го, ризикуючи власним життям, вона під вогнем надала медичну допомогу кільком українським танкістам, а невдовзі загинула під обстрілом окупантів. Герой України. Посмертно.

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