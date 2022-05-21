Країна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Подоляк жорстко розніс NYT за статтю про здачу Путіну територій та покликав "на каву" у Бучу

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 травня, 08:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Радник голови ОПУ розкритикував західні ЗМІ, які обговорюють компроміси із країною-агресором
Подоляк заявив, що Україна не піде на територіальні поступки Путіну
Подоляк заявив, що Україна не піде на територіальні поступки Путіну / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав неприйнятними будь-які територіальні поступки Росії заради закінчення війни.

Таким чином Подоляк в ефірі проєкту FREEДОМ на Youtube-каналі "Україна 24" прокоментував статтю видання The New York Times, в якій йшлося про те, що Україна не зможе відвоювати всі окуповані Москвою території і тому має погодитися на поступки.

Реклама

"Я вважаю, що це дуже дивна заява. Дуже круто, коли ти сидиш і п'єш каву в теплому кабінеті, надутий хлопчина чи дівчина, і розмірковуєш про глобальні світові проблеми. Та що там якась Україна? Нехай щось віддасть. А чи не хоче ця людина, яка пише, що давайте ви чимось поступитеся, приїхати сюди і поговорити з людьми, з сім'ями, у яких вбили або зґвалтували їх рідних та близьких? Посидиш, поп'єш каву в Бучі, в їхніх зруйнованих будинках, поговориш – як це, не хочете віддати?" – наголосив радник голови ОПУ.

Подоляк зазначив, що Україна не повинна поступатися росіянам Херсонщиною:

"Вони ж такі прості хлопці – сьогодні забрали частину Донецька та Луганська, Крим забрали. Тоді теж рекомендували – нічого не робіть. Пам'ятаєте 2014 рік? А що робитимуть росіяни? Росіяни продають лише одну концепцію – піти у когось забрати частину території. Ми їм "віддали" Херсонську область... Війну тимчасово завершимо... Що зроблять росіяни через два роки? Вони не захочуть забрати ще Дніпропетровську область, Запорізьку? Це ж очевидно... Завтра Полтавську область прийдуть забирати, Одеську, Миколаївську, нас поступово вбиватимуть".

На його думку, Росія вигадає новий привід, щоб знову розв'язати війну:

Реклама

"Цей пан, який 22 лютого вийшов і розповідав, що немає такої держави Україна (Володимир Путін – ред.), вийде і знову скаже – ми ж вам сказали, що немає. Вони навіть свою територію не можуть захистити. Хіба це держава? Ми зараз будемо їх крилатими ракетами ще "виховувати". Вони придумають нам "геноцид херсонського народу" або ще якогось народу".

Російський політолог розповів про останню надію Путіна

Після провалу бліцкригу в Україні президент РФ Володимир Путін сподівається, що йому дозволять "зберегти обличчя". Для цього глава Кремля мобілізував свою агентуру за кордоном, яка має допомогти укласти таке потрібне для Росії перемир'я з Києвом, розповів російський політолог Андрій Піонтковський.

"Кремлю дуже важливо залишити в зубах ну хоч якийсь шматок української території. Вже не для того, щоб "продати" своєму народу "перемогу", а для порятунку обличчя. Саме на цьому напрямку найближчими місяцями розгортатиметься дипломатично-пропагандистський наступ Москви", – сказав Піонтковський.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Деталі
💵 допомога під час війни
Ще більше пільг
Save Mariupol Azovstal! Right now!
Деталі евакуації
Хроніка обстрілів
Деталі
💙💛 Українці за кордоном
Як вижити?
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості в Україні
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
❤️ "Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 20 травня
1
Особовий склад 28700
Особовий склад
2
Літаки 204
Літаки
3
Гелікоптери 168
Гелікоптери
4
Танки 1263
Танки
5
ББМ 3090
ББМ
6
Артилерія 596
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 200
РСЗВ
9
БПЛА 460
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2162
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Захисник Маріуполя... Матрос Атанас Іванов - морпіх, 21-річний спортсмен-важкоатлет з Запоріжжя, який неодноразово ставав призером і переможцем змагань. Загинув під час захисту Маріуполя. За героїзм і самовідданість нагороджений орденом "За мужність" (посмертно).

Історія героя
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин
Чесний прогноз
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29284.9

Binance Coin (BNB)

303.58

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

69.39

Theta (THETA)

1.22

Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
23 лип.
12:35
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

35

Вік

32

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
41,84
39,86
42,31
37,47
44,50
44,00
46,00
38,36
52,00
51,00
57,00
39,00
-
39,79
42,29
34,00
-
-
54,99
38,81
-
-
-
39,00
-
51,00
57,00
38,97
-
39,86
42,31
39,65
-
39,50
42,29
-
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
Happy Birthday 🥳
Зіркові іменинники
24 травня Руслана, 49 років
24 травня Руслана, 49 років
26 травня Ленні Кравіц, 58 років
26 травня Ленні Кравіц, 58 років
26 травня Хелен Бонем Картер, 56 років
26 травня Хелен Бонем Картер, 56 років
28 травня Кайлі Міноуг, 54 роки
28 травня Кайлі Міноуг, 54 роки
31 травня Колін Фаррелл, 46 років
31 травня Колін Фаррелл, 46 років
1 /2
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
Опитування
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн
HOT News
Pink Floyd з Україною!
Створили одяг з українською символікою

Гроші від продажу підуть на допомогу українцям

Instagram тижня
62-річний німець, який носить спідниці та підбори
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.77

Тренд на вишиванку
Кожен повинен мати в гардеробі
У червоних відтінках

У червоних відтінках

У національному стилі

У національному стилі

У чорних відтінках

У чорних відтінках

Де придбати?

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти