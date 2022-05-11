Окупанти хочуть приєднати Херсонську область до РФ – реакція Києва

А речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що рішення мають приймати місцеві жителі

Михайло Подоляк прокоментував те, що окупанти зазіхнули на Херсонщину. Фото: колаж "Сьогодні"

Окупаційна влада Херсонської області хоче приєднати регіон до складу РФ. Водночас радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українська армія звільнить Херсон. На що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що рішення мають приймати місцеві жителі.

"Сьогодні" розповість подробиці.

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Чого хочуть російські окупанти?

"Окупаційна влада Херсонської області звернеться до Путіна з проханням включити регіон до складу Росії", – розповів т.зв. "заступник голови військово-цивільної адміністрації області" Кирило Стремоусов.

Реакція української сторони

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що єдине звернення, яке можуть готувати "гауляйтери" Херсонської області – прохання про помилування після вироку суду.

"Окупанти можуть просити приєднатися хоч до складу Марса, хоч до Юпітера. Українська армія звільнить Херсон, які б ігри слів не вигадували окупанти", – заявив він.

Що кажуть у РФ?

У Росії відреагували на звернення своїх же окупантів про приєднання Херсонської області до складу Росії.

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"Бути чи не бути такому зверненню, мають вирішувати все-таки жителі Херсонської області – це по-перше. І визначати свою долю теж мають жителі Херсонської області", – заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Крім того, він згадав також і про те, що все має бути "як із Кримом" — нібито "чітке юридичне підґрунтя та обґрунтування".

Окупанти поставили скандального ексмера Сальдо "головою адміністрації" в Херсоні

в захопленому Росією Херсоні були представлені нові "голова" Херсонської ОДА та "голова" Херсонської міської адміністрації. Про це заявив у Facebook мер Херсона Ігор Колихаєв.

"Сьогодні моїм заступникам та керівникам КП, департаментів, управлінь Херсонського виконавчого комітету, старостам округів, головам районних рад був представлений новий "голова адміністрації Херсона". Було озвучено, що повноваження херсонського міського голови делегуються, згідно з наказом "обласного військового коменданта рф", Кобцю Олександру Юрійовичу, який зі свого боку підпорядковується новому "голові Херсонської обласної адміністрації" Сальдо Володимиру Васильовичу", – наголосив Колихаєв.

За його словами, Кобець заявив, що координуватиме процеси, які забезпечують життєдіяльність міста.

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"Співробітникам міськвиконкому запропонували розглянути можливість подальшої співпраці. Далі вибір буде зроблений кожним самостійно. Щодо мене, то я запросив в Офісі президента детальну інструкцію, що робити в цьому випадку мені та колегам", – написав мер.

Крім цього, він заявив, що до прямих вказівок Офісу президента залишатиметься на віддаленому доступі й в міру можливості здійснюватиме управління процесами, що стосуються життєдіяльності міста.

"Співпрацювати з новою адміністрацією відмовився. Херсон – це Україна! Честь маю!" – сказав він.

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