Подорожчання вартості проїзду в Запоріжжі та пожежна небезпека по всій країні — ці та інші події 13 червня

У Запоріжжі подорожчає проїзд у маршрутках, а українців попередили про пожежну небезпеку

Важливі події 13 червня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 13 червня, у Запоріжжі подорожчає вартість проїзду у громадському транспорті. Крім того, сьогодні в Україні попереджають про пожежну небезпеку.

У Запоріжжі подорожчає проїзд у маршрутках

З 13 червня у Запоріжжі підвищиться вартість проїзду у маршрутках. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Запорізької міської ради.

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Це підвищення базується виключно на подорожчанні пального і є економічно обґрунтованим, зазначив т. в. о. міського голови Запоріжжя секретар міськради Анатолій Куртєв:

"Таке рішення дозволило нам підвищити ціни на проїзд у маршрутних таксі мінімально — лише до 12 гривень. Виключення становлять довгі маршрути, які курсують до Хортицького району. Вони будуть на гривню дорожчі. Тобто проїзд на маршрутах номер 10, 92, 55, 87, 36, 96 та 58 становитиме 13 гривень".

Щодо комунальних автобусів, то проїзд в них буде коштувати 12 гривень, додав посадовець:

"При цьому хочу зазначити, що Запоріжжя – це єдине українське місто, в якому проїзд у міському електротранспорті залишається безкоштовним. І безкоштовним він буде до самого кінця війни. А також не забувайте про те, що у Запоріжжі й під час війни у всіх видах міського транспорту продовжує діяти пільговий проїзд".

Пенсіонери можуть користуватися пільгами з 10:00 до 15:00 щодня, а усі інші, визначені українським законодавством, пільгові категорії громадян можуть розраховувати на безкоштовний проїзд без обмежень у часі.

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В Україні попередили про пожежну небезпеку

13-15 червня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, крім Рівненської, Львівської, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Варто зазначити, що масштабні пожежі у природних екосистемах провокують переважно самі ж люди. Адже саме громадяни досить часто нехтують правилами пожежної безпеки, залишаючи багаття або спалюючи сміття на присадибних ділянках.

"Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 13 червня. Актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.

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Розклад евакуаційних поїздів на 13 червня:

16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

Час відправлення може змінюватися.

Крім того, сьогодні повинна була відбутися евакуація з Харківської області, однак її скасували. Волонтери оголосили про скасування евакуації, оскільки надійшла інформація про можливі провокації. Людей просять не їхати.

У Сумах роздаватимуть гуманітарну допомогу пенсіонерам

13 червня у Сумах продовжать видавати гуманітарну допомогу від держави. Тепер отримати її зможе категорія пенсіонерів, старших за 75 років. Про це розповів міський голова Сум Олександр Лисенко.

З 13 по 17 червня (включно) набори видаватимуть сумчанам, віком від 75 років (у тому числі 1947 року народження), місце проживання яких зареєстровано в межах Сумської міської територіальної громади.

Допомогу видаватимуть з 10:00 до 16:00 за адресами:

Молодіжний центр "Романтика" (вул. Героїв Сумщини, 3);

Школа № 2 (вул. Г. Кондратьєва, 76);

Школа № 6 (вул. СКД, 7);

Школа № 7 (вул. Лесі Українки, 23);

Школа № 10 (вул. Новомістенська, 30);

Школа № 20 (вул. Металургів, 71);

Школа № 23 (пр-т М. Лушпи, 36);

Школа № 25 (вул. Декабристів, 80);

Школа № 26 (вул. Охтирська, 21).

З собою необхідно мати наступні документи:

оригінали паспорта та ідентифікаційного коду;

довідку про реєстрацію місця проживання особи – додаток 13 до Правил (для власників ID-карток).

У міській раді наголосили, що гуманітарна допомога передбачена для людей, які ще не отримували її.