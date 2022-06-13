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Подорожание стоимости проезда в Запорожье и пожарная опасность по всей стране — эти и другие события 13 июня

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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13 июня, 06:00
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В Запорожье подорожает проезд в маршрутках, а украинцев предупредили о пожарной опасности
Важные события 13 июня/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 13 июня/Фото: коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 13 июня, в Запорожье подорожает стоимость проезда в общественном транспорте. Кроме того, сегодня в Украине предупреждают о пожарной безопасности.

В Запорожье подорожает проезд в маршрутках

С 13 июня в Запорожье повысится стоимость проезда в маршрутках. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Запорожского городского совета.

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Это повышение базируется исключительно на подорожании топлива и является экономически обоснованным, отметил врио городского головы Запорожья секретарь горсовета Анатолий Куртев:

"Такое решение позволило нам повысить цены на проезд в маршрутных такси минимально — только до 12 гривен. Исключение составляют длинные маршруты, которые курсируют в Хортицкий район. Они будут на гривну дороже. То есть проезд на маршрутах номер 10, 92, 55, 87, 36, 96 и 58 составит 13 гривен".

Что касается коммунальных автобусов, то проезд в них будет стоить 12 гривен, добавил чиновник.

"При этом хочу отметить, что Запорожье – это единственный украинский город, в котором проезд в городском электротранспорте остается бесплатным. И бесплатным он будет до конца войны. А также не забывайте о том, что в Запорожье во время войны во всех видах городского транспорта продолжает действовать льготный проезд.

Пенсионеры могут пользоваться льготами с 10:00 до 15:00 каждый день, а все остальные, определенные украинским законодательством, льготные категории граждан могут рассчитывать на бесплатный проезд без ограничений во времени.

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В Украине предупредили о пожарной опасности

13-15 июня в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, кроме Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей.

Следует отметить, что масштабные пожары в природных экосистемах провоцируют преимущественно сами люди. Ведь именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, оставляя костер или сжигая мусор на приусадебных участках.

"Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 13 июня. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

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Расписание эвакуационных поездов на 13 июня:

  • 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.

Время отправления может меняться.

Кроме того, сегодня должна была состояться эвакуация из Харьковской области, однако ее отменили. Волонтеры объявили об отмене эвакуации, поскольку поступила информация о возможных провокациях. Людей просят не уезжать.

В Сумах будут раздавать гуманитарную помощь пенсионерам

13 июня в Сумах продолжат выдавать гуманитарную помощь от государства. Теперь получить ее сможет категория пенсионеров старше 75 лет. Об этом рассказал городской голова Сум Александр Лисенко.

С 13 по 17 июня (включительно) наборы будут выдаваться сумчанам в возрасте от 75 лет (в том числе 1947 года рождения), место жительства которых зарегистрировано в пределах Сумской городской территориальной общины.

Помощь будут выдавать с 10:00 до 16:00 по адресу:

  • Молодежный центр "Романтика" (ул. Героев Сумщины, 3);
  • Школа №2 (ул. Г. Кондратьева, 76);
  • Школа №6 (ул. СКД, 7);
  • Школа №7 (ул. Леси Украинки, 23);
  • Школа №10 (ул. Новоместенская, 30);
  • Школа №20 (ул. Металлургов, 71);
  • Школа №23 (пр-т М. Лушпы, 36);
  • Школа №25 (ул. Декабристов, 80);
  • Школа №26 (ул. Ахтырская, 21).

С собой необходимо иметь следующие документы:

  • оригиналы паспорта и идентификационного кода;
  • справку о регистрации места жительства лица – приложение 13 к Правилам (для владельцев ID-карт).

В городском совете подчеркнули, что гуманитарная помощь предусмотрена для людей, которые еще не получали ее.

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