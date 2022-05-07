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Поїзд до Бородянки, заборона у Тернополі масових заходів та інші важливі події 7 травня

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7 травня, 06:00
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Укрзалізниця відновлює рух приміських поїздів із Києва у бік Бородянки, рада оборони прийняла рішення заборонити масові заходи у Тернопільській області.
Перший заміський рейс анонсується на 7 травня, а на Тернопільщині заборонили проведення масових заходів та мітингів. Колаж "Сьогодні"
Перший заміський рейс анонсується на 7 травня, а на Тернопільщині заборонили проведення масових заходів та мітингів. Колаж "Сьогодні"

УЗ вперше за два місяці відновлює рух поїздів до Бородянки.

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Укрзалізниця відновлює рух приміських поїздів із Києва у бік Бородянки — вони не ходили з 5 березня через підрив шляхів окупантами, а в середині березня було зруйновано залізничний міст через річку Ірпінь.

Про це говориться у розкладі поїздів на сайті Укрзалізниці.

Перший заміський рейс анонсується на 7 травня. Водночас він пройде лише в один бік від Києва. Наступного дня, 8 травня, заплановано відразу 4 рейси у напрямку з та до Києва.

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У Тернополі заборонили масові заходи

Рада оборони прийняла рішення заборонити масові заходи на Тернопільщині з 7 травня. Це необхідно для збереження безпеки місцевих жителів.

Про це пише в Telegram-каналі голова Тернопільської ОВ Володимир Труш.

"Ми ввели в дію рішення Ради оборони про заборону проведення масових заходів, мітингів, зборів та демонстрацій без погодження з військовою адміністрацією та виключно з дотриманням заходів правового режиму військового стану з 7 травня включно", – пише Труш.

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Мер Івано-Франківська закликав мешканців виїхати з міста на 7-9 травня

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав місцевих жителів якомога виїхати з міста 7-9 травня через загрозу ракетних ударів.

"Прошу по можливості 7,8 та 9 травня і роботодавців, і всіх мешканців Івано-Франківська не збиратися у місті, на озері, у парку та в інших публічних місцях. По можливості виїхати за місто, обробити свої городи, щоб якнайменше людей було в Івано-Франківську", — сказав він у відеозверненні у Facebook.

Рада безпеки ООН у ніч на 7 травня проведе позачергове засідання щодо ситуації в Україні

У ніч проти 7 травня відбудеться позачергове засідання Ради безпеки ООН. Делегації обговорять ситуацію в Україні.

Які саме питання, проблеми та деталі аспектів обговорюватимуть, не оприлюднено.

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