Поезд в Бородянку, запрет в Тернополе массовых мероприятий и другие важные события 7 мая

Укрзализныця восстанавливает движение пригородных поездов из Киева в сторону Бородянки, совет обороны принял решение запретить массовые мероприятия в Тернопольской области

Первый загородный рейс анонсируется на 7 мая, а в Тернопольской области запретили проведение массовых мероприятий и митингов. Коллаж "Сегодня"

УЗ впервые за два месяца возобновляет движение поездов в Бородянку

Укрзализныця восстанавливает движение пригородных поездов из Киева в сторону Бородянки — они не ходили с 5 марта из-за подрыва путей оккупантами, а в середине марта был разрушен железнодорожный мост через реку Ирпень.

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Об этом говорится в расписании поездов на сайте Укрзализныци.

Первый загородный рейс анонсируется на 7 мая. В то же время он пройдет только в одну сторону от Киева. На следующий день, 8 мая, запланированы сразу 4 рейса в направлении из и в Киев.

В Тернополе запретили массовые мероприятия

Совет обороны принял решение запретить массовые мероприятия в Тернопольской области с 7 мая. Это необходимо для сохранения безопасности местных жителей.

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Об этом пишет в Telegram-канале глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

"Мы ввели в действие решение Совета обороны о запрете проведения массовых мероприятий, митингов, собраний и демонстраций без согласования с военной администрацией и исключительно с соблюдением мер правового режима военного положения с 7 мая включительно", – пишет Труш.

Мэр Ивано-Франковска призвал жителей уехать из города на 7−9 мая

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал местных жителей по возможности уехать из города 7−9 мая из-за угрозы ракетных ударов.

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"Прошу по возможности 7,8 и 9 мая и работодателей, и всех жителей Ивано-Франковска не собираться в городе, на озере, в парке и в других публичных местах. По возможности выехать за город, обработать свои огороды, чтобы поменьше людей было в Ивано-Франковске", — сказал он в видеообращении в Facebook.

Совбез ООН в ночь на 7 мая проведёт внеочередное заседание по ситуации в Украине

В ночь на 7 мая пройдёт внеочередное заседание Совета безопасности ООН. Делегации обсудят ситуацию в Украине.

Какие именно вопросы, проблемы и детали аспектов будут обсуждать, не обнародовано.