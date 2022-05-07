Поезд в Бородянку, запрет в Тернополе массовых мероприятий и другие важные события 7 мая

УЗ впервые за два месяца возобновляет движение поездов в Бородянку
Укрзализныця восстанавливает движение пригородных поездов из Киева в сторону Бородянки — они не ходили с 5 марта из-за подрыва путей оккупантами, а в середине марта был разрушен железнодорожный мост через реку Ирпень.
Об этом говорится в расписании поездов на сайте Укрзализныци.
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Первый загородный рейс анонсируется на 7 мая. В то же время он пройдет только в одну сторону от Киева. На следующий день, 8 мая, запланированы сразу 4 рейса в направлении из и в Киев.
В Тернополе запретили массовые мероприятия
Совет обороны принял решение запретить массовые мероприятия в Тернопольской области с 7 мая. Это необходимо для сохранения безопасности местных жителей.
Об этом пишет в Telegram-канале глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.
"Мы ввели в действие решение Совета обороны о запрете проведения массовых мероприятий, митингов, собраний и демонстраций без согласования с военной администрацией и исключительно с соблюдением мер правового режима военного положения с 7 мая включительно", – пишет Труш.
Мэр Ивано-Франковска призвал жителей уехать из города на 7−9 мая
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал местных жителей по возможности уехать из города 7−9 мая из-за угрозы ракетных ударов.
"Прошу по возможности 7,8 и 9 мая и работодателей, и всех жителей Ивано-Франковска не собираться в городе, на озере, в парке и в других публичных местах. По возможности выехать за город, обработать свои огороды, чтобы поменьше людей было в Ивано-Франковске", — сказал он в видеообращении в Facebook.
Совбез ООН в ночь на 7 мая проведёт внеочередное заседание по ситуации в Украине
В ночь на 7 мая пройдёт внеочередное заседание Совета безопасности ООН. Делегации обсудят ситуацию в Украине.
Какие именно вопросы, проблемы и детали аспектов будут обсуждать, не обнародовано.
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