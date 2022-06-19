Погода в Україні приготувала сюрприз – прогноз Гідрометцентру

Синоптики дали прогноз на початок наступного тижня

В Україну йде 30-градусна спека / Фото: Колаж: Сьогодні

За прогнозом погоди в Україні на 20 червня буде сухо та спекотно на всій території країни. Синоптики Укргідрометцентру обіцяють, що денна температура в Україні підніметься вище 30 градусів, вночі в середньому 16-18. У Києві в неділю вдень також прогнозують 30-градусну спеку, мінливу хмарність, без опадів.

Якою буде погода в Україні та Києві 20 червня.

Реклама

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 20 червня у західних областях нічна температура становитиме 15-18 градусів, вдень буде спекотно – до 31-33, але опадів не очікується, вітер південно-західний, 7-12 м/сек.

У південних областях України вночі до 16-18 градусів, вдень в Одеській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях буде до 32 градусів спеки, у Криму 28-30. Погода ясна, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У центрі нічна температура становитиме 15-17 градусів, вдень у Черкаській, Кропивницькій, Полтавській та Дніпропетровській областях стовпчики термометрів піднімуться до 31-33. Без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Реклама

У північних та східних областях уночі буде 16-18 тепла, вдень 31-33 градуси. Синоптики обіцяють суху погоду без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві 20 червня нічна температура становитиме 17-19 градусів, вдень до 33 градусів спеки. Мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/сек.

Реклама

Ознаки метеочутливості

Нагадаємо, у тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав про прогноз магнітних бур на червень.