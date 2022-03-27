Поліцейські-зрадники зайняли блокпост під Маріуполем та викрадають людей – мер

Російські окупанти беруть у полон українців, які намагаються вибратися з міста під обстрілами – їм уже допомагають копи, що стали на бік т.зв. "ДНР"

Посібники окупантів викрадають людей на блокпостах / Фото: Колаж: Сьогодні

Під Маріуполем у районі селища Мангуш поліцейські-зрадники України зайняли блокпост та захоплюють місцевих жителів, які намагаються евакуюватись. Одну сім'ю відправили до в'язниці.

Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв'ю УНІАН.

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"Вони (поліцейські, – Ред.) перейшли на бік „ДНР". Нещодавно на Мангуському блокпосту виходила сім'я, але окупанти їх захопили. Нині мирні громадяни у в'язниці й за них вимагають викуп. Це реальний факт", – сказав мер.

Бойченко додав, що подібних випадків викрадення є досить багато. Окрім місцевих жителів, окупанти взяли в полон і український конвой з 11 автобусів та двох спецмашин ДСНС.

"Конвой був затриманий та "арештований" військами "ДНР". Усі водії опинилися в полоні. Співробітників ДСНС посадили у підвали, били та принижували", – сказав мер.

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Незабаром Ірина Верещук включилася до переговорного процесу, після чого рятувальників відпустили. На щастя, окупанти не били водіїв й вони можуть везти жителів Маріуполя з Бердянська. Один із 48 автобусів їде побитий, без шибок. А дві машини ДСНС окупанти так і не віддали.

Чому маріупольців вивозять до захопленого РФ Бердянська

Жителів Маріуполя евакуювали до Бердянська, після чого везуть до Запоріжжя. Хоча Бердянськ – окуповане місто, по ньому поки що не стріляють.

"Тому ми вивозимо, розміщуємо. Є центри, в яких ми можемо нагодувати людей та привезти до Запоріжжя. У ньому ми теж організували харчування, а потім люди роз'їжджаються далі по всій Україні", – сказав мер.

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Евакуації всіма способами заважають окупанти – вони знищили 150 автобусів. Починаючи з шостого дня війни, влада намагається запустити евакуаційний маршрут. Але російські окупанти роблять все для того, щоб у Маріуполі не залишилося жодного громадського транспорту.