Полицейские-предатели заняли блокпост под Мариуполем и похищают людей – мэр

Российские оккупанты берут в плен украинцев, которые пытаются выбраться из города под обстрелами – им уже помогают копы, ставшие на сторону т.н. "ДНР"

Пособники оккупантов похищают людей на блокпостах / Фото: Коллаж: Сегодня

Под Мариуполем в районе поселка Мангуш полицейские-предатели Украины заняли блокпост и захватывают местных жителей, которые пытаются эвакуироваться. Одну семью отправили в тюрьму.

Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью УНИАН.

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"Они (полицейские, – Ред.) перешли на сторону "ДНР". Недавно на Мангушском блокпосту выходила семья, но оккупанты их захватили. Сейчас мирные граждане в тюрьме и за них требуют выкуп. Это реальный факт", - сказал мэр.

Бойченко добавил, что подобных случаев похищения достаточно много. Кроме местных жителей, оккупанты взяли в плен и украинский конвой из 11 автобусов и двух спецмашин ГСЧС

"Конвой был задержан и "арестован" войсками "ДНР". Все водители оказались в плену. Сотрудников ГСЧС посадили в подвалы, избивали и унижали", - сказал мэр.

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Вскоре Ирина Верещук включилась в переговорный процесс, после чего спасателей отпустили. К счастью, оккупанты не избивали водителей, и они могут везти жителей Мариуполя из Бердянска. Один из 48 автобусов едет побитый, без стекол. А две машины ГСЧС оккупанты так и не отдали.

Почему мариупольцев вывозят в захваченный РФ Бердянск

Жителей Мариуполя эвакуируют в Бердянск, после чего везут в Запорожье. Хотя Бердянск – оккупированный город, по нему пока не стреляют.

"Поэтому мы вывозим, размещаем. Есть центры, в которых мы можем накормить людей и привезти в Запорожье. В нем мы тоже организовали питание, а потом люди разъезжаются дальше по всей Украине", – сказал мэр.

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Эвакуации всеми способами мешают оккупанты – они уничтожили уже 150 автобусов. Начиная с шестого дня войны, власти пытаются запустить эвакуационный маршрут. Но российские оккупанты делают все для того, чтобы в Мариуполе не осталось ни одного общественного транспорта.