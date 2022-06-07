Польща укладає з Україною рекордний контракт на постачання зброї: що отримають ЗСУ

Частково угоду сплатить Європейський Союз

Польща готова надати свої "Краби" / Колаж "Сьогодні"

Польща, як і Великобританія, продовжує усіма силами підтримувати боротьбу України за незалежність та територіальну цілісність, яку вирішив відібрати міжнародний злочинець Володимир Путін. Стало відомо, що Варшава готується підписати найбільший контракт на постачання зброї Україні за останні 30 років.

Про це повідомляє польське видання NTO .

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Що відомо

Під час відвідування сталеливарного заводу у Стальова-Воля прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що його країна підписує один із найбільших збройових контрактів за останні 30 років на постачання зброї в Україну. Його сума – 630 мільйонів доларів.

"Зараз ми підписуємо один із найбільших збройових контрактів за останні тридцять років – продаж Україні зброї для українців. Ця зброя добре випробувана, і сьогодні ми знаємо, що вона буде дуже важливою зброєю на полі бою", – цитує видання Моравецького.

Що отримають ЗСУ

За словами польського політика, в Україну буде доставлено польські 155-мм гаубиці "Краб" та переносні зенітні ракетні комплекси "Піорун".

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"Польська зброя високо цінується. "Піорун" або "КРАБ" – це ті види зброї, які нас просять продати", – зазначив Моравецький.

Частину угоди профінансує Європейський Союз, другу частину бере на себе Україна.

Зброї багато не буває