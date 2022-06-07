Польша заключает с Украиной рекордный контракт на поставку оружия: что получат ВСУ

Частично сделку оплатит Европейский Союз

Польша готова предоставить свои "Крабы" / Коллаж "Сегодня"

Польша, как и Великобритания, продолжает всеми силами поддерживать борьбу Украины за независимость и территориальную целостность, которую решил отобрать международный преступник Владимир Путин. Стало известно, что Варшава готовится подписать самый крупный контракт на поставку оружия Украине за последние 30 лет.

Об этом сообщает польское издание NTO.

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Что известно

Во время посещения сталелитейного завода в Сталёва-Воля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша подписывает один из крупнейших оружейных контрактов за последние 30 лет на поставку оружия в Украину. Его сумма – 630 миллионов долларов.

"Сейчас мы подписываем один из самых крупных оружейных контрактов за последние тридцать лет – продажа Украине оружия для украинцев. Это оружие хорошо испытано, и сегодня мы знаем, что оно будет очень важным оружием на поле боя", — цитирует издание Моравецкого.

Что получат ВСУ

По словам польского политика, в Украину будут доставлены польские 155-мм гаубицы "Краб" и переносные зенитные ракетные комплексы "Пиорун".

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"Польское оружие высоко ценится. "Пиорун" или "КРАБ" — это те виды оружия, которые нас просят продать", — отметил Моравецкий.

Часть сделки профинансирует Европейский Союз, вторую часть берет на себя Украина.

Оружия много не бывает