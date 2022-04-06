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Пономарьов: Путін не переживе завершення війни

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6 квітня, 12:36
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На російського лідера та його близьке оточення чекає та сама доля, що й гітлерівських нацистів
Опозиціонер вважає, що війна в Україні закінчиться для Росії її керівництва повним провалом
Опозиціонер вважає, що війна в Україні закінчиться для Росії її керівництва повним провалом / Фото: Колаж: Сьогодні

На президента РФ Володимир Путіна, війська якого вторглися в Україну та розбомбили багато мирних міст, незабаром чекає покарання, яке він навряд чи переживе. Про це в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24" повідомив російський опозиційний політик, колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

"Покарання буде спільним не тільки для тих, хто безпосередньо скоював злочини – це буде покарання для всього російського народу. Хтось крав, хтось вбивав, хтось ґвалтував, хтось мовчав, тим самим давав можливість вбивати, красти і ґвалтувати. Це питання насправді політичного рішення, яке буде прийняте після закінчення цієї жахливої війни. Я думаю, що це закінчення Путін не переживе, його найближчих поплічників чекає та сама доля, що й гітлерівських нацистів", – сказав він.

Також він нагадав, що німці, які двічі розв'язували війну незабаром "вилікувалися" і не йшлося навіть про десятиліття, все сталося набагато швидше.

Звірства російських окупантів

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Герої не вмирають!
Історії звитяг
Українка, спортсменка і просто красуня - снайперка з позивним “Угольок”. Чорноброва брюнетка-воїн приховує обличчя і своє ім’я, бо така в неї військова професія. Героїня сьогоднішнього фронту потрапила до армії, бо хотіла, щоб її брат-військовий пишався нею. З 2017-го служить в батальйоні морської піхоти, де з перших днів заслужила на повагу завдяки сталевим нервам і витримці. Одна з найефективніших снайперів ЗСУ.
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