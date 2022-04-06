Пономарьов: Путін не переживе завершення війни

На президента РФ Володимир Путіна, війська якого вторглися в Україну та розбомбили багато мирних міст, незабаром чекає покарання, яке він навряд чи переживе. Про це в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24" повідомив російський опозиційний політик, колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.
"Покарання буде спільним не тільки для тих, хто безпосередньо скоював злочини – це буде покарання для всього російського народу. Хтось крав, хтось вбивав, хтось ґвалтував, хтось мовчав, тим самим давав можливість вбивати, красти і ґвалтувати. Це питання насправді політичного рішення, яке буде прийняте після закінчення цієї жахливої війни. Я думаю, що це закінчення Путін не переживе, його найближчих поплічників чекає та сама доля, що й гітлерівських нацистів", – сказав він.
Також він нагадав, що німці, які двічі розв'язували війну незабаром "вилікувалися" і не йшлося навіть про десятиліття, все сталося набагато швидше.
Звірства російських окупантів
- Жителя Маріуполя Дмитра Радченка разом із дружиною та маленькою дитиною насильно вивезли окупанти до РФ. Усього російські військові депортували близько 45 тисяч українців. Чоловік розповів, що людей везли у старих холодних автобусах та майже не годували.
- СБУ перехопила телефонну розмову російського окупанта, в якій він зізнається, як вони розстрілюють мирних жителів в Україні, займаються мародерством і навіть їдять домашніх улюбленців українців
- Загалом за період повномасштабного вторгнення жертвами окупантів стали 158 дітей.
- У звільненому Тростянці виявлено тіла закатованих мирних жителів. Під час окупації міста російські військові викрадали та знущалися з цивільних.
- Вже 42 країни звернулися до Міжнародного кримінального суду у зв'язку із військовими злочинами російських окупантів в Україні.
- Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме військові злочини Російської Федерації проти України. Українців просять надсилати всі документальні свідчення на спеціальну електронну пошту.
- Крім того, вже 42 країни звернулися до Міжнародного кримінального суду у зв'язку з військовими злочинами російських окупантів в Україні.