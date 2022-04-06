Пономарев: Путин не переживет завершение войны

Российского лидера и его близкое окружение ждет та же судьба, что и гитлеровских нацистов

Оппозиционер считает, что война в Украине закончится для России ее руководства полным провалом / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путина, который вторгся в Украину и чьи войска разбомбили много мирных городов, вскоре ждет наказание, которое он вряд ли переживет. Об этом в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24" сообщил российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

"Наказание будет общим не только для тех, кто непосредственно совершал преступления, это будет наказание для всего российского народа. Кто-то воровал, кто-то убивал, кто-то насильничал, кто-то молчал тем самым давал возможно убивать, воровать и насиловать. Это вопрос на самом деле политического решения которое будет принято после окончания этой ужасной войны. Я думаю, что это окончания Путин не переживет, его ближайшие приспешников ожидает та же судьба, что и гитлеровских нацистов", – сказал он.

Также он напомнил, что немцы, которые дважды развязывали войну вскоре "вылечились" и речь не шла даже о десятилетиях, все произошло намного быстрее.

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