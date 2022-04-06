Пономарев: Путин не переживет завершение войны

Президент РФ Владимир Путина, который вторгся в Украину и чьи войска разбомбили много мирных городов, вскоре ждет наказание, которое он вряд ли переживет. Об этом в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24" сообщил российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.
"Наказание будет общим не только для тех, кто непосредственно совершал преступления, это будет наказание для всего российского народа. Кто-то воровал, кто-то убивал, кто-то насильничал, кто-то молчал тем самым давал возможно убивать, воровать и насиловать. Это вопрос на самом деле политического решения которое будет принято после окончания этой ужасной войны. Я думаю, что это окончания Путин не переживет, его ближайшие приспешников ожидает та же судьба, что и гитлеровских нацистов", – сказал он.
Также он напомнил, что немцы, которые дважды развязывали войну вскоре "вылечились" и речь не шла даже о десятилетиях, все произошло намного быстрее.
Зверства российских оккупантов
- Жителя Мариуполя Дмитрия Радченко вместе с женой и маленьким ребенком насильно вывезли оккупанты в РФ. Всего российские военные депортировали около 45 тысяч украинцев. Мужчина рассказал, что людей везли в старых холодных автобусах и почти не кормили.
- СБУ перехватила телефонный разговор российского оккупанта, в котором он признается, как они расстреливают мирных жителей в Украине, занимаются мародерством и даже едят домашних любимцев украинцев.
- Всего за период полномасштабного вторжения жертвами оккупантов стали 158 детей.
- В освобожденном Тростянце обнаружены тела замученных мирных жителей. Во время оккупации города российские военные похищали и издевались над гражданскими.
- Уже 42 страны обратились в Международный уголовный суд в связи с военными преступлениями российских оккупантов в Украине.
- Международный уголовный суд будет расследовать военные преступления Российской Федерации против Украины. Украинцев просят присылать все имеющиеся документальные свидетельства на специальную электронную почту.
- Кроме того, уже 42 страны обратились в Международный уголовный суд в связи с военными преступлениями российских оккупантов в Украине.