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Поразка РФ на дипфронті та перегрупування сил ворога: ситуація в Україні 30 березня

Павло Заяць Павло Заяць
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30 березня, 12:11
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Також українська влада ініціює нові санкції проти Росії
Після переговорів у Росії повідомили про відведення військ на північному напрямку
Після переговорів у Росії повідомили про відведення військ на північному напрямку / Фото: Колаж: Сьогодні

В Офісі президента України оцінюють перемовини з російською стороною в Туреччині як невдачу для Кремля. РФ починає відводиит війська на північному напрямку.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні події 30 березня.

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Арестович заявив, що Путін програє переговори

Позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що президент РФ Володимир Путін програє переговори з Україною, оскільки програє на полі бою.

"Путін ніяк не "…скористається переговорами для накопичення сил", тому що, по-перше, він ці переговори програє (і сильно), а по-друге, ми не тільки не знижуємо інтенсивність наших військових дій, ми її нарощуємо", – заявив він.

За його словами, українці "виграли в проміжній редакції не просто угоду, вигіднішу для нас, ніж для РФ, ми покращили нашу позицію за всіма параметрами, якою вона була навіть не на сьогодні, а на 23 лютого".

Водночас, Арестович додав, що, хоча росіяни "посипалися під Києвом, і взагалі на півночі та стають в оборону під Херсоном", це не означає для України швидкої перемоги, відсутності втрат та проблем.

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РФ відводить війська на півночі

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, продовжується відведення підрозділів збройних сил РФ з території Київської та Чернігівської областей. За деякими ознаками противник здійснює перегрупування підрозділів для зосередження основних зусиль на Східному напрямку. Водночас, так зване "відведення військ", ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва Збройних сил України та створення хибної уяви щодо відмови окупантів від задуму оточення міста Києва.

Завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення міста Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України залишаються не виконаними противником.

Нові санкції для Росії

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч з групою українських і міжнародних експертів щодо санкцій проти Росії.

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Єрмак зазначив, що необхідно вийти на темп щотижневого посилення санкційного тиску проти Росії. За його словами, зараз партнери України працюють над впровадженням нового санкційного пакету проти РФ, під прицілом опиняться ланцюжки критичного імпорту, що передбачає експортний контроль та санкції, спрямовані на постачальників, які співпрацюють із російським ВПК.

Андрій Єрмак
Андрій Єрмак / Фото: Офис Президента Украины

Зі свого боку заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма зазначив, що питання експорту нафти є найважливішим і найчуттєвішим, і саме на ньому варто зосередитися найбільше.

Крім того, він наголосив, що потрібно визнати Росію державою-спонсором тероризму і ввести санкції щодо всієї політичної верхівки Росії чи людей, дотичних до політики.

До того ж, на його думку, критичною для Росії стане зупинка постачання певних хімікатів, запчастин, важливих компонентів для машинобудування, оборонної та нафтопереробної промисловості.

Гуманітарні коридори в Україні

Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук повідомила, що в Україні на 30 березня узгоджено три гуманітарні коридори для евакуації населення із зони бойових дій:

  • для евакуації маріупольців та доправлення гуманітарної допомоги до Бердянська;
  • для доставлення гуманітарної допомоги та евакуації людей з Мелітополя;
  • для проїзду колони людей на власному транспорті з Енергодара у Запоріжжя.

Вона нагадала, що російській стороні було передано пропозиції щодо організації гуманітарних коридорів до найбільш постраждалих 97 населених пунктів у низці областей.

Втрати окупантів 30 березня

Генеральний штаб ЗСУ озвучив загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.03:

  • особового складу – 17 300 осіб,
  • танків ‒ 605 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1723 од,
  • артилерійських систем – 305 од,
  • РСЗВ – 96 од,
  • засобів ППО – 54 од,
  • літаків – 131 од,
  • гелікоптерів – 131 од,
  • автомобільної техніки – 1184 од,
  • кораблі /катери – 7 од,
  • цистерн з ПММ – 75,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81.
  • Спеціальна техніка – 21.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

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1
Особовий склад Особовий склад
17300
2
Літаки Літаки
131
3
Гелікоптери Гелікоптери
131
4
Танки Танки
605
5
ББМ ББМ
1723
6
Артилерія Артилерія
305
7
Засоби ППО Засоби ППО
54
8
РСЗВ РСЗВ
96
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
75
10
БПЛА БПЛА
81
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1184
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