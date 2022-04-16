З відповідною доповіддю на урядовій нараді виступив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський

Посівна кампанія розпочалася у всіх областях, також на Луганщині та Донеччині, вважає Володимир Зеленський. Колаж "Сьогодні".

Посівна почалася у всіх регіонах, включаючи Луганську та Донецьку області.

Про це у відеозверненні у п'ятницю сказав Президент України Володимир Зеленський.

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"Міністр аграрної політики та продовольства доповів, що посівна кампанія розпочалася та йде у всіх областях нашої країни, включаючи Луганську та Донецьку", – сказав Зеленський.

Посівна вже почалася

По оперативним даними Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської ОВ, станом на 9 квітня в області було засіяно:

800 га ярого ячменю;

460 га ярої пшениці;

250 га гороху;

200 га вівса.

На 7 квітня прогнозовані площі основних ярих культур під цьогорічний урожай становлять 400 тисяч гектарів. Агровиробники активно готують ґрунт, вносять добрива.

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