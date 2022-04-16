Посівна почалася у всіх регіонах, включаючи Луганську та Донецьку області.
Про це у відеозверненні у п'ятницю сказав Президент України Володимир Зеленський.
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"Міністр аграрної політики та продовольства доповів, що посівна кампанія розпочалася та йде у всіх областях нашої країни, включаючи Луганську та Донецьку", – сказав Зеленський.
Посівна вже почалася
По оперативним даними Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської ОВ, станом на 9 квітня в області було засіяно:
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- 800 га ярого ячменю;
- 460 га ярої пшениці;
- 250 га гороху;
- 200 га вівса.
На 7 квітня прогнозовані площі основних ярих культур під цьогорічний урожай становлять 400 тисяч гектарів. Агровиробники активно готують ґрунт, вносять добрива.
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