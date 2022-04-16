Посевная началась во всех регионах, включая Луганскую и Донецкую области – Зеленский

С соответствующим докладом на правительственном совещании выступил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский

Посевная кампания началась во всех областях, также на Луганщине и Донетчине, считает Владимир Зеленский. Коллаж "Сегодня".

Посевная началась во всех регионах, включая Луганскую и Донецкую области

Об этом в видеообращении в пятницу сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Министр аграрной политики и продовольствия доложил, что посевная кампания началась и идет во всех областях нашей страны, включая Луганскую и Донецкую", – сказал Зеленский.

Посевная уже началась

По оперативным данным Департамента агропромышленного развития Черниговской ОВА, по состоянию на 9 апреля в области было засеяно:

800 га ярового ячменя;

460 га яровой пшеницы;

250 га гороха;

200 га овса.

На 7 апреля прогнозируемые площади основных яровых культур под урожай в этом году составляют 400 тысяч гектаров. Агропроизводители активно готовят почву, вносят удобрения.

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