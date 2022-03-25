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Після початку війни від російської мови відмовилися 8% українців

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25 березня, 15:22
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Соціологи з'ясували, як після вторгнення РФ змінилося ставлення українців до російської мови – все більше людей виступають за українську мову і почали нею розмовляти
Дедалі більше українців відмовляються від російської мови
Дедалі більше українців відмовляються від російської мови / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні провели загальнонаціональне опитування щодо мовного питання в країні. За останні десять років відсоток людей, які вважають українську рідною мовою, зріс із 57 до 76%. Причому дві треті двомовних українців готові найближчим часом використовувати лише українську. Загалом російськомовних громадян в Україні залишилося 18%.

Результати опитування опублікувала соціологічна група "Рейтинг".

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Що показало опитування

  • Рівень мовної самоідентифікації українців стабільно зростає . Війна лише прискорить цей процес. Українська мова зараз лише зміцнюється серед людей та протистояння у цьому питанні зникають. У 2012 році кількість російськомовних українців була 40%, наприкінці 2021-го – 26%, а зараз – 18%.
  • Перехід на українську у побуті відбуватиметься еволюційно. Руйнування міфу про "братський народ", ізоляція РФ від світового культурного та інформаційного простору лише сприятимуть українській мові. Зараз більшість (83%) за те, щоб українська була єдиною державною мовою. Така думка домінує у всіх регіонах, вікових та мовних групах.
  • Українці не підтримують спроб розпочати дискусії навколо "мовної проблеми" і вважають, що вона має суто політичний і частково локальний характер.
  • Більшість громадян, незалежно від мови спілкування, усвідомлюють, що спільний наш ворог – РФ, яка намагається знищити нашу державність. У ВСУ поруч воюють україномовні та російськомовні, і вони об'єднані єдиною метою – перемогою над ворогом. А після перемоги можна очікувати, що українська мова продовжить розвиватися і говорити нею буде більше людей.

Більшість українців впевнені у перемозі України на війні

Більшість українців впевнені, що Україна переможе у війні, яку розгорнула Російська Федерація. Люди вважають, що запорука перемоги — сила Збройних сил України.

Перша хвиля дослідження показала, що в здатність України відобразити наступ Росії вірять 82% людей, 8% — не впевнені, а 10% — не змогли відповісти.

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Полковник Котенко Сергій Леонідович – легендарний комбат батальйону «Вінницькі скіфи». Завдяки його сміливим діям та неймовірній рішучості було знищено кілька колон ворожої техніки під Запоріжжям. За особисту мужність і героїзм присвоєно звання Герой України. Посмертно.

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Зараз час ставати до роботи та відновлювати економіку. Для України важливе кожне підприємство, що продовжує працювати, а щоб ті, хто зупинили діяльність - її відновили.

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