Після початку війни від російської мови відмовилися 8% українців

Соціологи з'ясували, як після вторгнення РФ змінилося ставлення українців до російської мови – все більше людей виступають за українську мову і почали нею розмовляти

Дедалі більше українців відмовляються від російської мови / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні провели загальнонаціональне опитування щодо мовного питання в країні. За останні десять років відсоток людей, які вважають українську рідною мовою, зріс із 57 до 76%. Причому дві треті двомовних українців готові найближчим часом використовувати лише українську. Загалом російськомовних громадян в Україні залишилося 18%.

Результати опитування опублікувала соціологічна група "Рейтинг".

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Що показало опитування

Рівень мовної самоідентифікації українців стабільно зростає . Війна лише прискорить цей процес. Українська мова зараз лише зміцнюється серед людей та протистояння у цьому питанні зникають. У 2012 році кількість російськомовних українців була 40%, наприкінці 2021-го – 26%, а зараз – 18%.

. Війна лише прискорить цей процес. Українська мова зараз лише зміцнюється серед людей та протистояння у цьому питанні зникають. У 2012 році кількість російськомовних українців була 40%, наприкінці 2021-го – 26%, а зараз – 18%. Перехід на українську у побуті відбуватиметься еволюційно. Руйнування міфу про "братський народ", ізоляція РФ від світового культурного та інформаційного простору лише сприятимуть українській мові. Зараз більшість (83%) за те, щоб українська була єдиною державною мовою. Така думка домінує у всіх регіонах, вікових та мовних групах.

Така думка домінує у всіх регіонах, вікових та мовних групах. Українці не підтримують спроб розпочати дискусії навколо "мовної проблеми" і вважають, що вона має суто політичний і частково локальний характер.

і вважають, що вона має суто політичний і частково локальний характер. Більшість громадян, незалежно від мови спілкування, усвідомлюють, що спільний наш ворог – РФ, яка намагається знищити нашу державність. У ВСУ поруч воюють україномовні та російськомовні, і вони об'єднані єдиною метою – перемогою над ворогом. А після перемоги можна очікувати, що українська мова продовжить розвиватися і говорити нею буде більше людей.

Більшість українців впевнені у перемозі України на війні

Більшість українців впевнені, що Україна переможе у війні, яку розгорнула Російська Федерація. Люди вважають, що запорука перемоги — сила Збройних сил України.

Перша хвиля дослідження показала, що в здатність України відобразити наступ Росії вірять 82% людей, 8% — не впевнені, а 10% — не змогли відповісти.