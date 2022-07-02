Втрати ворога на 2 липня: Генштаб озвучив найвбивчіший напрямок для РФ

Російські окупанти втрачають артилерію та військову техніку

Українські захисники ліквідують військових РФ. Фото: Колаж: "Сьогодні"

Збройні сили України продовжують ліквідувати російських окупантів та їхню техніку на нашій території. Так, українські захисники знищили вже 35 870 солдатів РФ. Крім того, Росія втратила 1582 танки.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 02.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 35 870 (+120) осіб ліквідовано;

танків – 1582 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин – 3737 (+1) одиниць;

артилерійських систем – 800 (+4) одиниць;

РСЗВ – 246 (+0) одиниць;

засобів ППО – 105 (+0) одиниць;

літаків – 217 (+0);

вертольотів – 186 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8);

крилатих ракет – 144 (+1);

кораблів/катерів – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 614 (+4) одиниць;

спеціальної техніки – 61 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Дух Змієбаївки

Українські військові вразили ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1" на острові Зміїний у Чорному морі. До того ж для окупантів значно ускладнилося постачання озброєння на острів.

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Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук запевнив, що кожна ворожа гвинтокрильна "птаха" чи корабель, що йтимуть до острова, будуть знищуватися.

"Дух Змієбаївки продовжує смажити ворога. До списку ураженого озброєння росіян додався ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1". Постачання озброєння на Зміїний для ворога стало дуже проблематичним", – написав Братчук.

Речник Одеської військової адміністрації додав, що операція ЗСУ триває. Однак і режим інформаційної "тиші" продовжується.

Раніше ми писали, що британська розвідка назвала ключовий фактор у результаті битви за Донбас.

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Також повідомлялося, що ударна авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила до двадцяти групових авіаударів по позиціях окупантів.