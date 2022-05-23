Довічне! У Києві суд виніс вирок російському воєнному злочинцю

Вадим Шишимарін на Сумщині застрелив беззбройного літнього чоловіка

Вадим Шишимарін отримав довічний термін / Фото: Колаж: Сьогодні

Київський суд 23 травня засудив російського солдата Вадима Шишимаріна до довічного ув'язнення за вбивство мирного жителя Сумщини.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

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Російський військовослужбовець Вадим Шишимарін, 2000 року народження, служив у "елітній" Кантемирівській дивізії, яка брала участь у наступі окупантів у Сумській області.

28 лютого Шишимарін у селищі Чупахівка на Сумщині застрелив беззбройного місцевого жителя – 62-річного чоловіка, який їхав узбіччям дороги на велосипеді.

Згодом окупант потрапив у полон. Суд висунув Шишимаріну звинувачення за статтею "Порушення законів та звичаїв війни". Російський військовий повністю визнав свою провину.

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Вадим Шишимарін

Окупант вибачився перед дружиною своєї жертви

Нагадаємо, Вадим Шишимарін вибачився перед дружиною вбитого ним українця і навіть заявив, що шкодує про те, що сталося.

"Так, я визнаю свою провину. Я розумію, що ви не зможете мені пробачити, але мені дуже шкода", – сказав Шишимарін.

Жінка запитала російського солдата, навіщо він приїхав до України:

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"Ви прийшли нас захищати? Від кого? Ви захищали мене від мого чоловіка, якого ви вбили?"

На що російський солдат відповів: