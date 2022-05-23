Пожизненное! В Киеве суд вынес приговор российскому военному преступнику

Вадим Шишимарин на Сумщине застрелил безоружного пожилого мужчину

Вадим Шишимарин получил пожизненный срок / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевский суд 23 мая приговорил российского солдата Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Сумщины.

Об этом сообщает Telegram-канал "Україна 24".

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Российский военнослужащий Вадим Шишимарин, 2000 года рождения, служил в "элитной" Кантемировской дивизии, которая участвовала в наступлении оккупантов в Сумской области.

28 февраля Шишимарин в поселке Чупаховка на Сумщине застрелил безоружного местного жителя – 62-летнего мужчину, ехавшего по обочине дороги на велосипеде.

Впоследствии оккупант попал в плен. Суд предъявил Шишимарину обвинение по статье "Нарушение законов и обычаев войны". Российский военный полностью признал свою вину.

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Вадим Шишимарин / Фото: REUTERS

Оккупант извинился перед женой своей жертвы

Напомним, Вадим Шишимарин извинился перед женой убитого им украинца и даже заявил, что сожалеет о произошедшем.

"Да, я признаю свою вину. Я понимаю, что вы не сможете меня простить, но мне очень жаль", – сказал Шишимарин.

Женщина спросила российского солдата, зачем он приехал в Украину:

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"Вы пришли нас защищать? От кого? Вы защищали меня от моего мужа, которого вы убили?"

На что российский солдат ответил: