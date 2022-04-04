Під час обстрілу Очакова та Миколаєва окупанти вбили 8 людей

Внаслідок обстрілу Очакова та Миколаєва 3 квітня загинули вісім людей, ще 34 отримали поранення.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура в Telegram.
"За даними слідства, 3 квітня 2022 року збройні сили РФ атакували міста Очаків та Миколаїв. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки місцевих жителів, транспортні засоби, об'єкти цивільної інфраструктури", – йдеться у повідомленні.
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Внаслідок обстрілів загинули 7 мешканців Очакова, ще 20 отримали поранення. У Миколаєві загинула 1 особа, 14 поранено, серед яких неповнолітня дитина.
Ситуація у Миколаєві
- Внаслідок вчорашнього обстрілу Миколаєва російськими окупантами постраждало гінекологічне відділення однієї з місцевих лікарень. Відео пошкоджень опублікував міський голова Олександр Сєнкевич у Twitter.
- Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що люди починають повертатися до міста. За його словами, російські окупанти продовжують стріляти, але їм не вдасться налякати людей.
- Російські окупанти 29 березня близько 08:45 обстріляли дев'ятиповерховий будинок Миколаївської обласної військової адміністрації. Зруйновано центральну секцію будівлі з 9-го по 1-й поверх без подальшого загоряння.
- Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російськими окупантами по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації зросла до 35 осіб. З-під завалів рятувальники дістали тіла 33 загиблих і двоє людей померли у лікарні.