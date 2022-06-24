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Прощання з "Кіборгом" у Львові та новий потяг "Укрзалізниці" – ці та інші події 24 червня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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24 червня, 06:00
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У Львові прощатимуться з "Кіборгом", а "Укрзалізниця" призначила новий регіональний потяг
Важливі події 24 червня/Фото: Львівська міська рада, Celestino Arce/Getty Images. Колаж: "Сьогодні"
Важливі події 24 червня/Фото: Львівська міська рада, Celestino Arce/Getty Images. Колаж: "Сьогодні"

У п'ятницю, 24 червня, Україна прощатиметься з "Кіборгом", який зупинив наступ окупантів у Луганській області. Крім того, сьогодні почне курсувати новий регіональний потяг "Укрзалізниці".

У Львові прощатимуться з "Кіборгом"

У п’ятницю, 24 червня, у Львові прощатимуться зі старшим сержантом Олегом Морозом, який два тижні тому загинув в бою із російськими окупантами.

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Уродженець Миколаєва Олег Мороз служив в лавах 79-ї окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Старший сержант боронив Донецький аеропорт у 2014-2015 роках, де отримав поранення. Після реабілітації повернувся на службу.

З кінця лютого 2022 року воював на території Донецької та Луганської областей. Олегу Морозу присвоєно кілька державних нагород – нагрудний знак "За зразкову службу", нагрудний знак "Учасник АТО", пам’ятний знак "За воїнську доблесть" та орден "Золота Зірка".

За словами президента України Володимира Зеленського, саме завдяки героїзму Олега Мороза вдалося зупинити наступ російських окупантів в Луганській області.

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"Укрзалізниця" призначила новий регіональний потяг

"Укрзалізниця" призначила новий регіональний потяг курсуванням Київ – Шостка, розширюючи сполучення регіонів зі столицею.

Потяг №788/787 Київ – Шостка курсуватиме щодня з 24 червня. Відправлення з Києва призначено на 16:09, прибуття до Шостки – о 21:25.

Потяг зупинятиметься на станціях Видубичі, Дарниця, Носівка, Ніжин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевець та Терещенська. У зворотному напрямку з Шостки він вирушатиме з 25 червня щодня о 6:10 і прибуватиме до Києва об 11:26. Квитки на потяг уже доступні онлайн на сайті та в чатботах "Укрзалізниці".

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Крім того, "Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 24 червня. Актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.

Розклад евакуаційних потягів на 23 червня:

  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

Час відправлення може змінюватися.

На Київщині завершується освітній процес

24 червня завершиться освітній процес у 89 школах Київської області, в яких через російську військову агресію найпізніше було відновлено дистанційне навчання. Таким чином навчальний рік завершиться в усіх школах області.

За інформацією Київської ОВА, свідоцтво про повну середню освіту 2022 року у Київській області отримають 10 986 учнів. З них: 694 будуть нагороджені золотою медаллю, 261 – отримає срібну медаль.

Загалом на Київщині налічується 656 шкіл. У 567 із них навчальний процес завершився до 13 червня.

У Молдові продовжили надзвичайний стан ще на 45 днів

Починаючи з 24 червня Молдова продовжує надзвичайний стан в країні. Парламент прийняв відповідне рішення.

"Я прийшла в парламент, щоб виправдати необхідність продовження НС", — сказала прем'єр-міністр країни Наталя Гаврилиця.

За її словами, цей захід дасть змогу Нацкомісії з надзвичайних ситуацій і надалі приймати рішення про безпеку кордону, забезпечення громадського порядку, управління потоком біженців, влаштування дітей біженців в освітні заклади, медобслуговування біженців. Також комісія зможе керувати енергетичною кризою в країні та кризою, пов'язаною з вантажоперевезеннями.

Необхідність продовження надзвичайного стану комісія з надзвичайних ситуацій пояснила "ризиками для енергетичної безпеки країни, безпеки кордонів і необхідністю подальшого управління потоками біженців".

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