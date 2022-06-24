Прощання з "Кіборгом" у Львові та новий потяг "Укрзалізниці" – ці та інші події 24 червня

У Львові прощатимуться з "Кіборгом", а "Укрзалізниця" призначила новий регіональний потяг

Важливі події 24 червня/Фото: Львівська міська рада, Celestino Arce/Getty Images. Колаж: "Сьогодні"

У п'ятницю, 24 червня, Україна прощатиметься з "Кіборгом", який зупинив наступ окупантів у Луганській області. Крім того, сьогодні почне курсувати новий регіональний потяг "Укрзалізниці".

У Львові прощатимуться з "Кіборгом"

У п’ятницю, 24 червня, у Львові прощатимуться зі старшим сержантом Олегом Морозом, який два тижні тому загинув в бою із російськими окупантами.

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Уродженець Миколаєва Олег Мороз служив в лавах 79-ї окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Старший сержант боронив Донецький аеропорт у 2014-2015 роках, де отримав поранення. Після реабілітації повернувся на службу.

З кінця лютого 2022 року воював на території Донецької та Луганської областей. Олегу Морозу присвоєно кілька державних нагород – нагрудний знак "За зразкову службу", нагрудний знак "Учасник АТО", пам’ятний знак "За воїнську доблесть" та орден "Золота Зірка".