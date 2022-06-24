Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС ☠ Наступление на Киев? 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Прощание с "Киборгом" во Львове и новый поезд "Укрзализныци" – эти и другие события 24 июня

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 июня, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Во Львове будут прощаться с "Киборгом", а "Укрзализныця" назначила новый региональный поезд
Важные события 24 июня/Фото: Львовский городской совет, Celestino Arce/Getty Images. Коллаж: "Сегодня"
Важные события 24 июня/Фото: Львовский городской совет, Celestino Arce/Getty Images. Коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 24 июня, Украина будет прощаться с "Киборгом", который остановил наступление оккупантов в Луганской области. Кроме того, сегодня начнет курсировать новый региональный поезд "Укрзализныци".

Во Львове будут прощаться с "Киборгом"

В пятницу, 24 июня, во Львове будут прощаться со старшим сержантом Олегом Морозом, который две недели назад погиб в бою с российскими оккупантами.

Реклама

Уроженец Николаева Олег Мороз служил в рядах 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Старший сержант защищал Донецкий аэропорт в 2014-2015 годах, где получил ранение. После реабилитации вернулся на службу.

С конца февраля 2022 года воевал на территории Донецкой и Луганской областей. Олегу Морозу присвоено несколько государственных наград – нагрудный знак "За образцовую службу", нагрудный знак "Участник АТО", памятный знак "За воинскую доблесть" и орден "Золотая Звезда".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, именно благодаря героизму Олега Мороза удалось остановить наступление российских оккупантов в Луганской области.

Реклама

"Укрзализныця" назначила новый региональный поезд

"Укрзализныця" назначила новый региональный поезд по курсированию Киев – Шостка, расширяя сообщение регионов со столицей.

Поезд №788/787 Киев – Шостка будет курсировать ежедневно с 24 июня. Отправление из Киева назначено на 16:09, прибытие в Шостку – в 21:25.

Поезд будет останавливаться на станциях Выдубичи, Дарница, Носовка, Нежин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевец и Терещенская. В обратном направлении из Шостки он будет отправляться с 25 июня ежедневно в 6:10 и прибывать в Киев в 11:26. Билеты на поезд уже доступны онлайн на сайте и в чат-ботах "Укрзализныци"

Реклама

Кроме того, "Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 24 июня. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

Расписание эвакуационных поездов на 24 июня:

  • 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов

Время отправления может меняться.

В Киевской области завершается образовательный процесс

24 июня завершится образовательный процесс в 89 школах Киевской области, в которых из-за российской военной агрессии было восстановлено дистанционное обучение. Таким образом, учебный год завершится во всех школах области.

По информации Киевской ОВА, свидетельство о среднем образовании в 2022 году в Киевской области получат 10 986 учеников. Из них: 694 будут награждены золотой медалью, 261 – получит серебряную медаль.

Всего в Киевской области насчитывается 656 школ. В 567 из них учебный процесс завершился до 13 июня.

В Молдове продлили чрезвычайное положение еще на 45 дней

Начиная с 24 июня, Молдова продолжает чрезвычайное положение в стране. Парламент принял решение.

"Я пришла в парламент, чтобы оправдать необходимость продолжения ЧС", — сказала премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

По ее словам, эта мера позволит Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям и в дальнейшем принимать решения о безопасности границы, обеспечении общественного порядка, управлении потоком беженцев, устройстве детей беженцев в образовательные учреждения, медобслуживании беженцев. Также комиссия сможет управлять энергетическим кризисом в стране и кризисом, связанным с грузоперевозками.

Необходимость продления чрезвычайного положения комиссия по чрезвычайным ситуациям объяснила "рисками для энергетической безопасности страны, безопасности границ и необходимостью дальнейшего управления потоками беженцев".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в цитатах
Помощь во время войны
Больше новостей
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 24 июня
1
Личный состав 34530
Личный состав
2
Танки 1507
Танки
3
ББМ 3637
ББМ
4
Артиллерия 756
Артиллерия
5
Средства ПВО 99
Средства ПВО
6
РСЗО 241
РСЗО
7
Самолеты 216
Самолеты
8
Вертолеты 183
Вертолеты
9
БПЛА 622
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2553
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Позывной "Зверь"... Михаил Завирюхин – сын легендарного разведчика-героя Игоря Завирюхина, именем которого названа улица в Броварах. С первых дней вторжения пошел добровольцем в ВСУ. Погиб под Северодонецком, выполняя боевое задание.

История героя
Куда вложить деньги?
Все в банк!
Хит лета 2022 🔥
Слушать трек
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Денежный вопрос
Что будет с курсом доллара?
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.73

Опрос
ВЫБОР УКРАИНЦЕВ
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20930.46

Binance Coin (BNB)

230.87

Dogecoin (DOGE)

0.06

Litecoin (LTC)

55.54

Theta (THETA)

1.34

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,43
-
-
-
41,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
42,04
-
50,00
55,00
41,95
Instagram недели
Аккаунт про супергероев современности — ВСУ
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на льняные костюмы
Обновляем летний гардероб
Дополняем босоножками

Дополняем босоножками

Стилизируем с кроссовками

Стилизируем с кроссовками

Сочетаем с сандалиями

Сочетаем с сандалиями

Купить украинское🇺🇦

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять