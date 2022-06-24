Прощание с "Киборгом" во Львове и новый поезд "Укрзализныци" – эти и другие события 24 июня

Во Львове будут прощаться с "Киборгом", а "Укрзализныця" назначила новый региональный поезд

Важные события 24 июня/Фото: Львовский городской совет, Celestino Arce/Getty Images. Коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 24 июня, Украина будет прощаться с "Киборгом", который остановил наступление оккупантов в Луганской области. Кроме того, сегодня начнет курсировать новый региональный поезд "Укрзализныци".

Во Львове будут прощаться с "Киборгом"

В пятницу, 24 июня, во Львове будут прощаться со старшим сержантом Олегом Морозом, который две недели назад погиб в бою с российскими оккупантами.

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Уроженец Николаева Олег Мороз служил в рядах 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Старший сержант защищал Донецкий аэропорт в 2014-2015 годах, где получил ранение. После реабилитации вернулся на службу.

С конца февраля 2022 года воевал на территории Донецкой и Луганской областей. Олегу Морозу присвоено несколько государственных наград – нагрудный знак "За образцовую службу", нагрудный знак "Участник АТО", памятный знак "За воинскую доблесть" и орден "Золотая Звезда".