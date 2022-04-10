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Протиповітряна оборона вразила 13 повітряних цілей окупантів, у тому числі три літаки

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10 квітня, 02:37
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Йдеться також про гелікоптер, п'ять безпілотних літальних апаратів і чотири крилаті ракети.
За добу 9 квітня ППО ЗСУ вразила 13 повітряних цілей. Колаж "Сьогодні"
За добу 9 квітня ППО ЗСУ вразила 13 повітряних цілей. Колаж "Сьогодні"

Протягом доби 9 квітня українська протиповітряна оборона вразила щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів.

Про це говориться у повідомленні на сторінці Командування Повітряних сил Збройних Сил України у Facebook.

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Деталі

"9 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено не менше 13 повітряних цілей російських загарбників: три літаки, один вертоліт, п'ять безпілотних літальних апаратів, чотири крилаті ракети", – йдеться у повідомленні.

Авіація Повітряних сил продовжує роботу в небі: винищувачі здійснюють патрулювання у повітряному просторі України, а штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М підтримують дії наземних військ ракетно-бомбовими ударами з повітря.

Обстановка

  • Директор з персоналу та адміністрації комбінату "Азовсталь" Іван Голтвенко розповів, що останніми днями окупаційні війська РФ не дають можливості евакуювати жителів Маріуполя навіть із найближчих населених пунктів.
  • Росія вдруге останнім часом обстріляла цистерни з азотною кислотою у Рубіжному, внаслідок чого у повітря потрапили хімічні речовини.
  • Стало відомо, що на звільнених від окупації територіях Харківської області зафіксували такі ж звірства росіян щодо мирного населення, як у Бучі. Воювати проти мирних українців прийшли мародери, ґвалтівники, вбивці жінок та дітей.

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Особовий склад
2
Літаки 151
Літаки
3
Гелікоптери 136
Гелікоптери
4
Танки 705
Танки
5
ББМ 1895
ББМ
6
Артилерія 335
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 108
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1363
Транспорт
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Ніколи не забудемо!
Ранок 8 квітня. Внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами вокзалу в Краматорську: 52 людини загинули, із них 5 – діти... 109 поранених *Дані на 23.00 8 квітня.
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Жінка із села Перемога Баришівського району (Київщина). Смілива українка викрала в окупантів ящик із боєприпасами та сховала у крольчатнику. А коли прийшли наші, покликала бійців ЗСУ зі словами: “Хлопці, я маю для вас гостинець. Віджала у рашистів! Використайте за призначенням!” І вручила “трофей”. З таким народом неможливо програти.
Слава Україні!
Наші янголи-охоронці

Олександр Марченко – ветеран АТО, офіцер, народний депутат України минулого скликання. Був головою підкомітету з питань будівництва, тож на фронті отримав позивний “Каменяр”. Загинув у Пущі-Водиці під Києвом під час бою з російськими окупантами, прикриваючи побратимів.

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