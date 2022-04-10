Противовоздушная оборона поразила 13 воздушных целей оккупантов, в том числе три самолета

В течение суток 9 апреля украинская противовоздушная оборона поразила не менее 13 воздушных целей российских оккупантов.
Об этом говорится в сообщении на странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.
Подробности
"9 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поражено не менее 13 воздушных целей российских захватчиков: три самолета, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов, четыре крылатых ракеты", – говорится в сообщении.
Авиация Воздушных сил продолжает работу в небе: истребители совершают патрулирование в воздушном пространстве Украины, а штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М поддерживают действия наземных войск ракетно-бомбовыми ударами с воздуха.
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