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Його треба лікувати? Ми послухали чергову промову Путіна і звернулися до психіатрів

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні
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13 квітня, 19:54
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Слова, вчинки та поведінка господаря Кремля вже давно привертають увагу медиків найрізноманітніших напрямків
/ Фото: "Сегодня"

У вівторок 12 квітня президент Росії Володимир Путін відвідав космодром "Східний", де вкотре виступив із промовою, в якій "обґрунтував" агресію проти України. Примітно, що у цій поїздці господаря Кремля супроводжував і президент Білорусі Олександр Лукашенко .

Перед інженерами та робітниками космодрому "Східний" Путін зробив низку чергових заяв про можливий "напад України на Росію", про "порослі неонацизму" в нашій країні та про те, що Росію змусили розпочати вторгнення.

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Виникають два закономірні питання. Володимир Путін свідомо бреше , видаючи такі тези чи він справді вірить у те, що говорить?

Портал Сьогодні попросив психіатрів і психологів проаналізувати останній публічний виступ Путіна і дати прогноз про можливі подальші дії та рішення Путіна.

Світ ілюзій у багряних тонах

"Є такий стан – Pseudologia Fantastica. Людина може так завзято брехати, що сама починає вірити у свою брехню. Я вважаю, що Путін усвідомлює свою брехню, але іноді захоплюється процесом аж до самолюбування. Так би мовити, входить у кураж, думаючи так, а чому це не може бути правдою", – вважає професор психіатрії, доктор медичних наук Михайло Пустовойт.

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На питання про те, що стало причиною, Пустовойт дає таке пояснення: "Наприклад, президент Франції Еммануель Макрон має рацію в тому, що Путін почувається ображеним. Ображеним через те, що багаторічні зусилля російських спецслужб щодо дестабілізації України ні до чого не спричинили. Друге: я вважаю, що Путін має думку про свою особливу місію для Росії. Відомо, що він є прихильником філософії Івана Ілліна. Останній, як відомо, проповідував особливу роль Росії у світовій цивілізації. Тому і Путін схиляється до думки про свою особливу місію, яку він має виконати".

Відповідаючи на наше головне питання про те, чого далі чекати від Путіна, Росії та його "другої армії світу", психіатр дав невтішний прогноз.

"Від Путіна не варто чекати нічого доброго для нас, – каже професор Пустовойт. – Не варто чекати, що він повернеться до загальнолюдських цінностей. Він вважає, що робить все правильно, а решта для нього не має значення. Чи налаштований він на переговори? Я не вірю, що він налаштований на мир, вести з ним переговори рівнозначно тому, що вести переговори з наперсточниками на одеському "Привозі". Такі люди розуміють тільки силу, але вона може бути різною, не тільки військовою. Обраний Заходом шлях – теж вірний. Економічне послаблення Росії врешті-решт призведе до того, що вона не матиме можливості продукувати свій військовий арсенал. Друге – переговори все ж таки потрібно вести, тому що це може бути елементом нашої військової хитрості".

Можливо, Путін хворий?

" Професійна етика психіатра не дозволяє ставити діагноз людям, які його не просили про це і у тих випадках, коли на це не було розпорядження правоохоронних органів, – каже Михайло Пустовойт. – За його поведінковою реакцією, за рішеннями, можна було б сказати, що він має проблеми з патологічним характером. Є така категорія як розлад особистості – коли люди свої прояви не сприймають критично, а сприймають як певні переваги. Путін переконаний, що має виключне право робити все, що захоче і не зважати на інших людей та їхні страждання".

В свою чергу, кандидат психологічних наук Ольга Плетка вважає, що Путін свято вірить у все, що каже.

"Виступ на космодромі, нічим не відрізняється від його попередніх промов. Він свято вірить у те, що говорить", – каже Ольга Плетка.

"Людина зі здоровим поглядом на життя творитиме навколо себе красу, множитиме доброту, радітиме, а Путін поки що отримує драйв від влади, тотального контролю над своїми громадянами і, швидше за все, цього йому стає мало, раз час від часу він стрясає світ своїми амбітними планами підкорення сусідніх країн, при тому будь-якими методами. Тут немає місця совісті, справедливості, співчуттям... Те, що весь світ вважає звірствами та фашизмом, у "великій" країні сприймається нормою, варварство не померло в 21 столітті, і це страшно. Також страшно, що завоювання інших країн дуже натхненно приймається російським народом. Коли створений для них (громадян) зовнішній ворог, ненависніший і важливіший за власний спосіб життя", – каже психолог.

На питання про те, чи є щось, що здатне вилікувати ворожість росіян , Ольга Плетка відповіла так: "Як я вже говорила, Путін – продукт своєї нації. Тому після його відходу на це місце прийде натовп, який бажає мати таку ж владу. Ми не можемо мати ілюзій, що вони нас почують. Розмова на рівні сили, військові рішення та санкції – інструменти впливу на агресора. Останні санкції повинні показати, що звірства караються всім світом.До речі, наведу і такий приклад. Росіяни відбирали у наших дітей навіть іграшки... Коли з Катюжанки Київської області їхні війська відкрили коридор і почалася евакуація наших дітей , то вони, росіяни, забігали в автобуси і відбирали у дітей іграшки ...До якого потрібно було дійти стану, щоб відібрати у дитини іграшку і відправити собі додому ..."

Чи змінить Москва свій курс?

"Людина, яка десятиліттями будувала свій міф, жила з цим міфом, нав'язуючи його іншим, то невже вона відмовиться від нього? Якщо так, то весь цей конструкт його світу впаде. І це буде для нього найстрашніше і безумніше. Це нереально. Важливіше дивитися не за ним, важливіше дбати про свою країну, щоб ми відстояли свою землю, відновили зруйновані міста і продовжили своє життя. І сили для звершень та творення, для закінчення війни – це пріоритетно на сьогодні", – каже психолог Ольга Плетка.

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Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
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