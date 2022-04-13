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Путін вирішив напасти на Фінляндію? Що відповість НАТО на загрози Росії відкрити північний фронт

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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13 квітня, 08:31
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Чи спрацює новий шантаж Кремля з ультиматумом щодо нерозширення Альянсу
Армія Фінляндії готується брати участь у перших навчаннях у рамках НАТО / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Армія Фінляндії готується брати участь у перших навчаннях у рамках НАТО / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Днями в мережі з'явилися відеокадри, ймовірно, зроблені на кордоні Росії з Фінляндією, де видно колони російської військової техніки, зокрема зенітно-ракетні комплекси. Російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров повідомив, що РФ стягує війська до фінського кордону. Ця заява з'явилася на тлі підготовки до вступу в НАТО Фінляндії та Швеції, які до вторгнення РФ в Україну жили з нейтральним статусом. Вперше ці дві країни створили об'єднану бригаду і вже взяли участь у навчаннях Північноатлантичного альянсу "Холодна відповідь" у Норвегії. Після чого в Кремлі занервували...

Портал "Сьогодні" з'ясував, чи варто очікувати на появу другого фронту в Європі.

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Дорога до НАТО

28 березня президент Фінляндії Саулі Нііністьо повідомив, що звернувся до генсека НАТО Єнса Столтенберга за наданням деталей щодо принципів та кроків для прийняття нових членів. Влада Фінляндії вже обговорила можливе членство з "майже всіма" 30 членами НАТО і до середини квітня готова винести це питання на розгляд свого парламенту.

За даними британської газети The Times, вже влітку цього року НАТО може розширитися до 32 членів за рахунок Фінляндії та Швеції. Джерела видання у Вашингтоні кажуть, що "темою розмов та кількох сесій" на переговорах між міністрами закордонних справ НАТО минулого тижня було членство в Альянсі Швеції та Фінляндії. Очікується, що Фінляндія подасть заявку вже у червні. Незабаром після цього заявку на вступ до НАТО подасть і Швеція.

Розширення НАТО після розвалу СРСР / Карта Бі-Бі-Сі
Розширення НАТО після розвалу СРСР / Карта Бі-Бі-Сі

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Реакція від Кремля була прогнозована – там не зраділи тому, що замість "гарантій безпеки щодо нерозширення НАТО до кордону РФ", вони отримують ще більше натовських військ на своєму кордоні.

"Сам собою Альянс, швидше, інструмент, заточений на конфронтацію. Це не той Альянс, який забезпечує мир і стабільність. Подальше розширення Альянсу не принесе додатково безпеки на європейський континент" , – заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков за день до появи відеокадрів із важкими зенітно-ракетними комплексами неподалік від кордону з Фінляндією.

Другий фронт

Експерти поки що схильні вважати, що Кремль лише лякає європейські країни. До того ж після відчутних ударів від ЗСУ у Міноборони Росії немає резервів відкривати ще один фронт.

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"Я думаю, переміщення військ пов'язане з тим, щоб налякати владу Фінляндії та її населення, які вирішили звернутися з проханням до Північноатлантичного Альянсу про прийняття. Переміщення військової техніки може означати, що Росія ніби натякає на те, що звернення до НАТО може викликати відповідну реакцію. Я думаю, що ніякого другого фронту РФ відкривати серйозно не може. Тим більше, як ми бачимо за підсумками війни в Україні, армія Фінляндії набагато сильніша за армію Росії, яка в Україні показала вкрай низьку ефективність", – зазначив військовий експерт Юрій Федоров в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

У Пентагоні поки що заспокоюють ЗМІ та спільноту. На брифінгу 12 квітня прессекретар Пентагону Джон Кірбіповідомив, що у Вашингтоні поки не помітили накопичення російських військ на фінському кордоні.

"Я не бачив нічого, що підтверджувало б повідомлення в соціальних мережах про російську техніку, зброю, системи або сили поблизу Фінляндії" , – відповів Кірбі на відповідне запитання.

При цьому Кірбі сказав, що після нещодавніх навчань у Норвегії частина підрозділів морської піхоти США залишилась у цьому регіоні.

"Ми зберегли деякі елементи штабу та кілька ударних винищувачів F-18, ви знаєте, кілька, півдюжини або близько того" , – сказав представник Пентагону, не вдаючись до подробиць.

У Фінляндії ж не виключають варіант агресії.

"Звичайно, ми все бачимо та готуємось до багатьох ситуацій. Я б не сказав, що це стан бойової готовності, але якщо ви перебуваєте на будь-якому кордоні, то він буде першим місцем, де ви побачите будь-які зміни обстановки, що відбуваються в навколишньому світі", – зазначив у недавньому інтерв'ю німецькому виданню DW капітан прикордонної служби Фінляндії Юссі Пеккала.

На що очікувати

Загалом у Європі чудово розуміють, з ким мають справу на східному фланзі. Підготовка до можливого збройного зіткнення з Москвою триває, але поки що особливо не афішується у ЗМІ. На Заході все ще сподіваються, що все скінчиться на українському фронті.

Йти на поступки Путіну теж ніхто не збирається. Як пише американський журнал Foreign Policy, до вторгнення Росії в Україну у політиків Фінляндії та Швеції не було достатньої електоральної підтримки щодо вступу до НАТО. Тепер усі соцопитування показують цю підтримку і політики не проґавлять цей шанс.

В результаті Росія отримає вдвічі більшу довжину кордону з НАТО, ніж має наразі. Зараз загальний сухопутний кордон між країнами-членами Альянсу та РФ – 754 милі, після відмови Фінляндією від свого нейтрального статусу кордон становитиме вже 1600 миль. Це розширить північний фланг НАТО зі стратегічно важливою Мурманською областю Росії та Кольським півостровом, де базується значна частина російського військово-морського флоту.

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Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

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