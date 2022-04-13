Его надо лечить? Мы послушали очередную речь Путина и обратились к психиатрам

Слова, поступки и поведение хозяина Кремля уже давно привлекают внимание медиков самых разных направлений

Проблемы Путина со здоровьем все сильнее бросаются в глаза / Фото: "Сегодня"

Во вторник 12 апреля президент России Владимир Путин посетил космодром "Восточный", где в очередной раз выступил с речью, в которой "обосновал" агрессию против Украины. Примечательно, что в этой поездке хозяина Кремля сопровождал и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Перед инженерами и рабочими космодрома "Восточный" Путин сделал ряд очередных заявлений о возможном "нападении Украины на Россию", о "поросли неонацизма" в нашей стране и о том, что Россию вынудили начать вторжение.

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Возникают два закономерных вопроса. Владимир Путин сознательно лжет, выдавая такие тезисы или же он действительно верит в то, что говорит?

Портал "Сегодня" попросил психиатров и психологов проанализировать последнее публичное выступление Путина и дать прогноз о возможных дальнейших действиях и решениях Путина.

Мир иллюзий в багровых тонах

"Есть такое состояние – Pseudologia Fantastica. Человек может так рьяно врать, что сам начинает верить в свою ложь. Я считаю, что Путин осознает свою ложь, но при этом иногда увлекается процессом вплоть до самолюбования. Так сказать, входит в кураж, думая о том, а почему это не может быть правдой", – считает профессор психиатрии, доктор медицинских наук Михаил Пустовойт.

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На вопрос о том, что стало тому причиной, Пустовойт дает такое объяснение: "Например, президент Франции Эммануэль Макрон прав в том, что Путин чувствует себя оскорбленным. Оскорбленным из-за того, что многолетние усилия российских спецслужб по дестабилизации Украины ни к чему не привели. Второе: я считаю, что у Путина есть мысль о его особой миссии для России. Известно, что он является сторонником философии Ивана Ильина. Последний, как известно, проповедовал особую роль России в мировой цивилизации. Поэтому и Путин склоняется к мысли о своей особой миссии, которую он должен выполнить".



Отвечая на наш главный вопрос о том, чего же дальше ждать от Путина, России и его "второй армии мира", психиатр дал неутешительный прогноз.



"От Путина не стоит ждать ничего хорошего для нас, – говорит профессор Пустовойт. – Не стоит ждать, что он вернется к общечеловеческим ценностям. Он считает, что делает все правильно, а остальное для него не имеет значения. Настроен ли он на переговоры? Я не верю, что он настроен на мир. Вести с ним переговоры равносильно тому, что вести переговоры с наперсточниками на одесском "Привозе". Такие люди понимают только силу, но она может быть разной, не только военной. Например, экономической. Путь, избранный Западом – тоже верный. Экономическое ослабление России в конце концов приведет к тому, что у нее не будет возможности продуцировать свой военный арсенал. Второе – переговоры все же нужно вести, потому как это может быть элементом нашей военной хитрости".

Возможно, Путин болен?

"Профессиональная этика психиатра не позволяет ставить диагноз людям, которые его не просили об этом и в тех случаях, когда на это не было распоряжения правоохранительных органов, – говорит Михаил Пустовойт. – По его поведенческой реакции, по решениям, можно было бы сказать, что у него есть проблемы с патологическим характером. Есть такая категория как расстройства личности – когда люди свои проявления не воспринимают критически, а воспринимают как определенные достоинства. Путин убежден, что имеет исключительное право делать то, что хочет и не считаться с другими людьми и их страданиями".



В свою очередь, кандидат психологических наук Ольга Плетка считает, что Путин свято верит во все, что говорит.



"Выступление на космодроме, ничем не отличается от его предыдущих речей. Эта риторика продолжается на протяжении многих лет, хорошо воспринимается самими жителями России. Нам следует помнить, что Путин, с одной стороны, творец государственного нарратива, а с другой стороны сам продукт этой страны. Он свято верит в то, что говорит", – говорит Ольга Плетка.



"Человек со здоровым взглядом на жизнь будет созидать, творить вокруг себя красоту, множить доброту, радоваться, а он пока получает драйв от власти, тотального контроля над своими гражданами и, скорее всего, этого ему становится мало, раз время от времени он сотрясает мир своими амбициозными планами покорения соседних стран. При том любыми методами. Здесь нет места совести, справедливости, состраданию. То, что весь мир считает зверствами и фашизмом, в "великой" стране воспринимается нормой, варварство не умерло в 21 веке. И это страшно. Также страшно, что завоевание других стран очень воодушевленно принимается российским народом. Когда созданный для них (граждан) внешний враг, ненавистнее и важнее собственного образа жизни", – говорит психолог.



На вопрос о том, есть ли что-то, что способно излечить враждебность россиян, Ольга Плетка ответила так: "Как я уже говорила, Путин – продукт своей нации. Поэтому после его ухода на это место придет толпа, желающая иметь такую же власть. Мы не можем питать иллюзий, что они нас услышат. Разговор на уровне силы, военное решение и санкции – инструменты воздействия на агрессора. Последние санкции должны показать, что зверства наказуемы всем миром. Кстати, приведу и такой пример. Россияне отбирали у наших детей даже игрушки…Когда из Катюжанки Киевской области их войска открыли коридор и началась эвакуация наших детей, то они, россияне, забегали в автобусы и отбирали у детей игрушки…До какого нужно было дойти состояния, чтобы отобрать у ребенка игрушку и отправить себе домой..."

Сменит ли Москва свой курс?

"Человек, который десятилетиями строил свой миф, жил с этим мифом, навязывая его другим, то неужели он откажется от него? Если да, то весь этот конструкт его мира рухнет. И это будет для него страшнее всего и безумнее. Это нереально. Важнее смотреть не за ним, важнее заботиться о своей стране, чтобы мы отстояли свою землю, восстановили разрушенные города и продолжили свою жизнь. А в каком мифе живет и какому маразму верит другая страна – вопрос к той стране, а не к нам. Нам нужно мужество и силы для свершений и созидания, для окончания войны – это приоритетно на сейчас", – говорит психолог Ольга Плетка.