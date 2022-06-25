Путін готується закінчити війну? Розвідка назвала дві можливі дати

Все залежатиме від того, наскільки Україна не дасть реалізувати плани окупантів

Вадим Скібіцький назвав дві можливі дати, до яких Путін спробує закінчити війну. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські політтехнологи пропрацьовують дві ймовірні дати закінчення війни в Україні. За їхніми розрахунками, війну можуть припинити у вересні або в грудні цього року. Все залежатиме від того, наскільки окупанти зможуть реалізувати свої плани в Україні.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

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За його словами, перша гранична дата – 11 вересня, коли в Росії єдиний день голосування.

"Саме цього дня можуть бути порушені питання проведення "референдумів" чи інших заходів щодо приєднання окупованих територій до Росії, або створення квазідержавних утворень на кшталт "херсонська народна республіка", або об'єднання їх з Кримом", – пояснив Скібіцький.

Він також додав, що політтехнологи РФ зараз активно вивчають захоплені території та вирішують, що з ними робити загалом – інтегрувати чи не інтегрувати.

"Це питання дилемне. Але перша дата – це 11 вересня", – переконані у розвідці.

Другою ймовірною датою Скібіцький називає 30 грудня.

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"Наступна можлива дата, яка зараз активно обговорюється, – це 30 грудня цього року, коли буде 100 років з дня створення Радянського Союзу. Але весь подальший розвиток подій залежатиме від того, який успіх вони матимуть, і наскільки ми не дамо реалізувати їхні плани", – пояснив представник розвідки.

Буданов спрогнозував переломний момент у війні

Начальник розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що починаючи з серпня, відбудуться певні події, які продемонструють всьому світові, що починається переломний момент.

"Україна повернеться до кордонів 1991 року і ми не розглядаємо жодних інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизиться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в осяжному майбутньому", – зазначив Буданов.

Глава розвідки також переконаний, що Путін не досягне успіху у цій війні.

"Це трагедія, до якої він привів Росію та Україну, і це закінчиться катастрофою для Росії. Нічого іншого," – переконаний керівник воєнної розвідки України.

Раніше ми писали, що Збройні сили України мають зайти на територію Криму до кінця року.

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Нагадаємо, нещодавно прессекретар російського президента Дмитро Пєсков висловився про терміни війни в Україні.