Путін відчуває поразку в Україні – Кулеба

Росії доводиться погрожувати цивілізованому світу Третьою світовою війною, бо вони розуміють, що не здатні перемогти Україну.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Twitter.
"Росія втрачає останню надію відлякати світ від підтримки України. Звідси розмови про "реальну" небезпеку Третьої світової. Це лише означає, що Москва відчуває поразку в Україні. Тому світ має ще більше нас підтримати, аби ми перемогли і захистили європейську та глобальну безпеку", – написав він.
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Росія знову загрожує ядерним ударом
Глава міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що ризик ядерної війни реальний, цю небезпеку не можна недооцінювати. Він одночасно і лякає світ ядерною зброєю РФ, і водночас заявляє, що "ядерна війна є неприпустимою" і що така позиція для Москви "принципова".
Також нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оцінив ризик вторгнення РФ, якби Україна залишила собі ядерну зброю.
"Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою стало більше! P.S. Христос Воскрес!"