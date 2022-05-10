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Путін приповз вибачатися, бо Ізраїль дасть по морді — історик Павлишин

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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10 травня, 17:10
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Експерт впевнений, що існуюча російська ідеологема найближчим часом розсиплеться
Павлишин переконаний, що Україна повинна показати свою силу Путіну
Павлишин переконаний, що Україна повинна показати свою силу Путіну / Фото: Колаж: Сьогодні

Український історик та журналіст Андрій Павлишин сказав, що Україна повинна поводитись як Ізраїль, який може за себе постояти. На думку експерта, Україна має робити це як потужний воїн, який є частиною світової цивілізації.

Про це Павлишин розповів телеведучій Олені Цинтилі в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі Україна 24.

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"Кажучи математичною мовою, ставлення світу до нас – це результат нашої перемоги. Тобто якщо ми переможемо, а це станеться неодмінно, то світ буде ставитись до нас так, як, наприклад, до держави Ізраїль", - сказав Павлишин.

Він нагадав, що голова МЗС Росії Сергій Лавров "спробував образити Ізраїль". На думку експерта, це змусило кремлівського вождя вибачатись.

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"Спробував Лавров образити Ізраїль, то Путіну довелося на цирлах повзти і вибачатись, тому що Ізраїль може дати в морду усім, хто спробує його образити. Україна так само повинна продемонструвати, що може за себе постояти", – сказав Павлишин.

На думку експерта, робити наша країна має це "не як істеричний гопник чи бандит, а як потужний воїн, який є частиною світової цивілізації". Саме це й визначить ставлення до України інших держав.

"Багато хто з країн вже зараз ставиться до нас з захопленням, з підтримкою та прийняттям", – сказав Павлишин.

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Він назвав і ті країни, яким складно долати упереджене ставлення до нас, такою, на його думку, є Німеччина.

"У нас є і вороги, це угорський уряд, ну і, звісно ж, Росія, де гору в суспільстві взяла політична релігія", – сказав історик.

Павлишин переконаний, що більшість росіян діють не раціонально, а ірраціонально в рамках цієї політичної релігії.

"Їм її нав’язали, тож народ, не задумуючись, готовий діяти так само, як їхні психічно хворі середньовічні пророки. В Росії юродство – це стандарт, тим більше, що це ще й дуже дешево, бо в РФ все вкрали, нам на руку", – сказав Павлишин.

Він упевнений, що існуюча російська ідеологема найближчим часом розсиплеться.

"Політична релігія й ідеологема, накручена навколо 9 травня, розсиплеться дуже скоро, одразу після поразки Росії в цій війні. Вона просто відійде, бо нікому вже буде не потрібна, як раціоналізація та виправдання заднім числом всіх тих розкрадань, які мали місце в РФ", – додав історик.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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