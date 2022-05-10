Путин приполз извиняться, потому что Израиль даст по морде — историк Павлишин

Эксперт уверен, что существующая российская идеологема в ближайшее время рассыплется

Павлишин убежден, что Украина должна показать свою силу Путину / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Украинский историк и журналист Андрей Павлишин сказал, что Украина должна вести себя как Израиль, который может за себя постоять. По мнению эксперта, Украина должна делать это как мощный воин, который является частью мировой цивилизации.

Об этом Павлишин рассказал телеведущей Елене Цинтиле в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале Украина 24.

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"Говоря математическим языком, отношение мира к нам – это результат нашей победы. То есть если мы победим, а это произойдет непременно, то мир будет относиться к нам так, как, например, к государству Израиль", – сказал Павлишин.

Он напомнил, что глава МИД России Сергей Лавров "попробовал оскорбить Израиль". По мнению эксперта, это заставило кремлевского вождя извиняться.

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"Попробовал Лавров обидеть Израиль, то Путину пришлось на цирлах ползти и приносить извинения, потому что Израиль может дать в морду всем, кто попытается его оскорбить. Украина так же должна продемонстрировать, что может за себя постоять", – сказал Павлишин.

По мнению эксперта, делать наша страна должна это "не как истерический гопник или бандит, а как мощный воин, являющийся частью мировой цивилизации". Именно это и определяет отношение к Украине других государств.

"Многие страны уже сейчас относятся к нам с восхищением, с поддержкой и принятием", – сказал Павлишин.

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Он назвал и те страны, которым сложно преодолевать пристрастное отношение к нам, такова, по его мнению, Германия.

"У нас есть и враги, это венгерское правительство, ну и, конечно жеє, Россия, где верх в обществе взяла политическая религия", – сказал историк.

Павлишин уверен, что большинство россиян действуют не рационально, а иррационально в рамках этой политической религии.

"Им ее навязали, поэтому народ, не задумываясь, готов действовать так же, как их психически больные средневековые пророки. В России юродство – это стандарт, тем более что это еще и очень дешево, потому что в РФ все украли, нам на руку", – сказал Павлишин.

Он уверен, что существующая российская идеологема в ближайшее время рассыплется.

"Политическая религия и идеологема, накрученная вокруг 9 мая, рассыплется очень скоро, сразу после поражения России в этой войне. Она просто отойдет, потому что никому уже не нужна, как рационализация и оправдание задним числом всех тех хищений, которые имели место в РФ" , – добавил историк.

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