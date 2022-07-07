Путін зірвав хасидам паломництво до Умані

Віруючим запропоновано молитися за перемогу України, інакше Рош ха-Шана не буде

І лише перемога над Путіним може відкрити доступ до могили раббі Нахмана / Колаж "Сьогодні"

Посольство України в Ізраїлі попередило послідовників релігійної течії хасидизму, що цього року, швидше за все, їм не вдасться провести в Умані обряди з нагоди свята Рош ха-Шана. Новий рік за хасидським календарем зіпсував міжнародний злочинець Володимир Путін, варварські війська якого 24 лютого напали на хранительку однієї з головних святинь хасидів – останків раббі Нахмана.

Про зрив заходів повідомило посольство України в Ізраїлі на своїй сторінці у Фейсбуці.

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"Через російську війну в Україні відвідувачі не зможуть в'їхати в країну. Цього року через продовження війни з Росією святкування Рош ха-Шана не визначено. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук звернувся до православних ЗМІ в Ізраїлі з приводу поїздки в Україну під час майбутніх єврейських свят: "Через побоювання за життя та благополуччя тих, хто приїжджає в Україну та у світлі відвертої російської війни в нашій країні, незважаючи на всі зусилля, ми не можемо гарантувати безпеку паломників і нині не допускаємо туристів та відвідувачів в країну", – йдеться у повідомленні.

Варіант

При цьому українська дипмісія запропонувала варіант, як змінити ситуацію та уможливити вересневі урочистості в Умані. Головне, що ще є час.

"З цього приводу ми звертаємося до вас, тому що ваші молитви є важливими для нас. Будь ласка, моліться, щоб до Рош ха-Шана закінчилася війна в Україні, що розгорілася через кричущу та жорстоку російську агресію, і моліться за перемогу України. Ми сподіваємось, що молитви здійсняться", – запропонувало єдиний варіант посольство України в Ізраїлі.

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Наразі жодна хасидська організація не прокоментувала прикрий факт.

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