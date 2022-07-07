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Путин сорвал хасидам паломничество в Умань

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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7 июля, 19:54
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Верующим предложено молиться за победу Украины, иначе не будет Рош ха-Шана
И только победа над Путиным может открыть доступ к могиле рабби Нахмана / Коллаж "Сегодня"
И только победа над Путиным может открыть доступ к могиле рабби Нахмана / Коллаж "Сегодня"

Посольство Украины в Израиле предупредило последователей религиозного течения хасидизма, что в этом году скорее всего им не удастся провести в Умани обряды по случаю праздника Рош ха-Шана. Новый год по хасидскому календарю испортил международный преступник Владимир Путин, варварские войска которого 24 февраля напали на хранительницу одной из главных святынь хасидов – останков рабби Нахмана.

О срыве мероприятий сообщило посольство Украины в Израиле на своей странице в Фейсбуке.

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"Из-за российской войны в Украине посетители не смогут въехать в страну. В этом году из-за продолжающейся войны с Россией празднование Рош ха-Шана не определено. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук обратился к православным СМИ в Израиле по поводу поездки в Украину во время предстоящих еврейских праздников: "Из-за опасений за жизнь и благополучие приезжающих в Украину и в свете откровенной российской войны в нашей стране, несмотря на все усилия, мы не можем гарантировать безопасность паломников и в настоящее время не допускаем туристов и посетителей в Украину", – говорится в сообщении.

Вариант

При этом украинская дипмиссия предложила вариант, как изменить ситуацию и сделать возможным сентябрьские торжества в Умани. Главное, что время еще есть.

"По этому поводу мы обращаемся к вам, потому что ваши молитвы важны для нас. Пожалуйста, молитесь, чтобы до Рош ха-Шана закончилась война в Украине, разгоревшаяся из-за вопиющей и жестокой российской агрессии, и молитесь за победу Украины. Мы надеемся, что молитвы исполнятся", – предложило единственный вариант посольство Украины в Израиле.

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На данный момент ни одна хасидская организация не прокомментировала досадный факт.

Обстановка

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Виктория Кравченко – офицер ВСУ, военный психолог, позывной – Победа. На боевых позициях – с 2014-го. Ее главная задача – чтобы наши воины всегда были в настроении, быстро адаптировались и сбрасывали психологическое бремя. А еще она – жена офицера, который служит в горячих точках, и любящая мать…
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