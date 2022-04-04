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Путіну загрожуть нові санкції за геноцид українців в Бучі. Що пишуть західні ЗМІ про війну

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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4 квітня, 15:05
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Світова спільнота гостро відреагувала на звірства російських військових поблизу Києва
Володимира Путіна чекають нові санкції за геноцид у Бучі.
Володимира Путіна чекають нові санкції за геноцид у Бучі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Провідні світові ЗМІ відреагували на геноцид мирних жителів передмість Києва, зокрема Бучі. Дізнавшись про жахливі злочини російських військових, в Європі закликають притягнути президента РФ Володимира Путіна до відповідальності. Також виступають за повну відмову від російського газу.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа, де основною темою стали масові вбивства цивільних поблизу Києва.

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Геноцид в передмістях Києва

Американська газета The Washington Post пише, що після публікування фото з передмість Києва в світі виникло глобальне обурення. Знімки показали справжній геноцид мирного населення російськими військовими. У відповідь на дії окупантів в Україні європейські лідери закликали провести незалежне розслідування і пообіцяли притягнути Росію до відповідальності. Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав дії російських військ "жорстокістю щодо цивільного населення, якого не було в Європі десятиліттями".

Посилення санкцій за вбивства в Бучі

Британська газета The Time повідомляє, що західні лідери готові відреагувати на геноцид мирних жителів Бучі запровадженням додаткових санкцій проти Росії. Також вони вимагають судового переслідування президента РФ Володимира Путіна за воєнні злочини. Тіла загиблих в Бучі знайшли виявлені після того, як російські війська були змушені відступити від спроби оточити столицю. У багатьом загиблих були зв’язані руки, а померли вони від пострілів в потилицю.

В ЄС хочуть відмовитися від російського газу

Американська газета The New York Times повідомляє, що в Європі зростає підтримка заборони російського газу. Це сталося після того, як з'явилися докази звірств Росії проти мирного населення в Бучі. За словами міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, ЄС має розглянути можливість відключення російського палива. Однак європейські лідери досі відмовлялися це робити. Відмовитися від російського газу і нафти і тим самим зупинити масові вбивства ЄС просять найбільші українські компанії – ДТЕК, Нафтогаз, Укренерго.

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Братська могила в церкві в Бучі

Британське агентство Reuters першим опублікувало супутникові знімки братської могили в Бучі поблизу церкви. За даними Reuters, братська могила в одній церкві все ще була відкрита, руки й ноги стирчали через червону глину, насипану зверху.

Росія, відступаючи, вбивала мирних жителів

Німецьке видання Der Spiegel опублікувало матеріал "Російські військові вирушили в сафарі на мирних жителів". Десятки мирних жителів були страчені російськими солдатами у Бучі. Люди, очевидно, були вбиті російськими військами, що відступають, — це було масовим військовим злочином, пише видання.

Звірства російських окупантів під Києвом

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