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Путину грозят новые санкции за геноцид украинцев в Буче. Что пишут западные СМИ о войне

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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4 апреля, 15:05
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Мировое сообщество остро отреагировало на зверства российских военных вблизи Киева
Владимира Путина ждут новые санкции за геноцид в Буче.
Владимира Путина ждут новые санкции за геноцид в Буче. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ведущие мировые СМИ отреагировали на геноцид мирных жителей пригородов Киева, в частности Бучи. Узнав об ужасающих преступлениях российских военных, в Европе призывают привлечь президента РФ Владимира Путина к ответственности. Также выступают за полный отказ от российского газа.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа, где основной темой стали массовые гражданские убийства вблизи Киева.

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Геноцид в пригородах Киева

Американская газета The Washington Post пишет, что после публикации фото из пригородов Киева в мире возникло глобальное возмущение. Снимки показали подлинный геноцид мирного населения русскими военными. В ответ на действия оккупантов в Украине европейские лидеры призвали провести независимое расследование и пообещали привлечь Россию к ответственности. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал действия российских войск "жестокостью по отношению к гражданскому населению, которого не было в Европе десятилетиями".

Ужесточение санкций за убийства в Буче

Британская газета The Time сообщает, что западные лидеры готовы отреагировать на геноцид мирных жителей Бучи введением дополнительных санкций против России. Также они требуют судебного преследования президента Владимира Путина за военные преступления. Тела погибших в Буче нашли после того, как русские войска были вынуждены отступить от попытки оцепить столицу. У многих погибших были связаны руки, а умерли они от выстрелов в затылок.

В ЕС хотят отказаться от российского газа

Американская газета The New York Times сообщает, что в Европе растет поддержка запрета на российский газ. Это произошло после того, как появились доказательства зверств России против мирного населения в Буче. По словам министра обороны Германии Кристине Ламбрехт, ЕС должен рассмотреть возможность отключения российского топлива. Однако европейские лидеры до сих пор отказывались это делать. Отказаться от российского газа и нефти и тем самым остановить массовые убийства ЕС просят крупнейшие украинские компании – ДТЭК, "Нафтогаз", "Укрэнерго".

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Братская могила в церкви в Буче

Британское агентство Reuters первым опубликовало спутниковые снимки братской могилы в Буче близ церкви. По данным Reuters, братская могила в одной церкви все еще была открыта, руки и ноги торчали из-под красной глины, насыпанной сверху.

Россия, отступая, убивала мирных жителей

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало материал "Российские военные отправились на сафари на мирных жителей". Десятки мирных жителей были казнены российскими солдатами в Буче. Люди, очевидно, были убиты отступающими российскими войсками — это было массовым военным преступлением, пишет издание.

Зверства русских оккупантов под Киевом

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Игорь Карчевский – преподаватель Острожской академии, полковник запаса. В первые дни войны ушел на фронт. Кандидат психологических наук, преподаватель, которого очень уважали и ценили тысячи студентов, погиб во время боя под Киевом, проявив невероятное мужество в борьбе за родную страну.

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