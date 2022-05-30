Рада хоче звільнити Денісову, омбудсмен озвучила причину

Омбудсмен стверджує, що її діяльність не влаштовує Офіс президента

Людмила Денісова повідомила, що Рада хоче її звільнити / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада хоче звільнити з посади омбудсмена Людмилу Денісову.

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини розповіла 30 травня на брифінгу, а також озвучила причини такого рішення.

Реклама

"Мені тільки що стало відомо, що за командою президента завтра планують оголосити мені недовіру як уповноваженому Верховної Ради з прав людини. За моєю інформацією, Офіс президента не влаштовує моя активність як омбудсмена України, активна діяльність, направлена на збір та аналіз інформації про порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях", – заявила Денісова.

Омбудсмен назвала дії влади незаконними і такими, що втручаються в діяльність Офісу омбудсмена України.

Хто може замінити Денісову

Голова правління ГО "ZMINA. Центр прав людини" Тетяна Печончик у Facebook розповіла, що фракція "Слуга народу" вже підготувала кандидатуру на заміну Денісовій.

Реклама

"На її місце пропонуватимуть Мар'яну Безуглу (яка недавно пропонувала командирам дати право розстрілювати підлеглих). Інші два кандидати – Олександр Качура і Микола Тищенко", заявила Печончик.

На її думку, "те, що заплановано на завтра, – це чиста сваволя і витирання ніг об інститут уповноваженого ВР з прав людини".