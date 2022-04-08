Ракетний удар по Краматорську був помстою за вигнання РФ із Ради ООН – Радуцький

Російські військові вдарили "Точкою У" по вокзалу у Краматорську для досягнення двох цілей. Проте головна – помститися за те, що Росію вигнали з Ради ООН з прав людини. Хоча окупанти звинувачують у ракетному ударі Україну, є докази провини саме РФ.
Про це заявив голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
За словами Радуцького, швидше за все, РФ хотіла цим ударом досягти двох цілей:
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- Помститися за те, що Росію напередодні виключили з Ради ООН з прав людини: "Це звичайна Путінська тактика – намагатися відокремитися від злочинів за допомогою ще страшніших злочинів".
- Зірвати евакуацію мирного населення, яке можна використовувати як заручників.
Голова Комітету ВР додав, що "спецоперація" росіян по звинуваченню української армії зірвалася через витік інформації. Вони так зраділи своєму "успіху", що поспішили написати про "ліквідацію військових ЗСУ".
"Це абсолютно в їхньому стилі – достатньо згадати, як вони збили пасажирський Боїнг МН-17 у липні 2014 і, не розібравшись, відзвітували у соцмережах, що вдарили по українському військовому літаку. А коли стало зрозуміло, що вони накоїли, швидко відіграли назад" , – написав Радуцький.
Навіщо на ракеті написали "За дітей"
На уламку ракети окупанти російською мовою написали "За дітей". Радуцький пояснив, що таким чином РФ хотіла створити ще один "доказ" вини України. Нібито ЗСУ хотіли помститися загарбникам за вбитих дітей.
"Як додатковий "доказ" причетності до удару ЗСУ подається напис на ракеті "За детей" російською мовою. Нібито таким чином українські солдати хотіли "помститись" загарбникам за вбитих маленьких українців", – написав він.
Що відомо про обстріл Краматорська
- Окупанти 8 квітня вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області. Внаслідок обстрілів понад 30 осіб загинули та понад 100 поранених.
- Голова Донецької ОВ Павло Кириленко у Telegram розповів, що під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донбасу до безпечніших областей України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові не можуть протистояти ЗСУ у бою і тому стріляють по мирному населенню.
- Станцію Краматорськ на Донеччині закрили для евакуації та прийому потягів. Але евакуаційні рейси 8 квітня вирушать із Слов'янська.
- Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що повторюється історія, як із малайзійським Боїнгом:"Щойно моральні ублюдки пустили ракету по Краматорську, почали розносити про те, що "працюємо по скупченню бойовиків ЗСУ". Коли зрозуміли, що наробили х**ні, почали витирати, редагувати".