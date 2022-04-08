Ракетний удар по Краматорську був помстою за вигнання РФ із Ради ООН – Радуцький

Росія намагалася збрехати про обстріл залізничного вокзалу, але в Мережі знайшли докази провини окупантів і навіть визначили цілі нових звірств росіян

Радуцький прокоментував ракетний удар по Краматорську / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові вдарили "Точкою У" по вокзалу у Краматорську для досягнення двох цілей. Проте головна – помститися за те, що Росію вигнали з Ради ООН з прав людини. Хоча окупанти звинувачують у ракетному ударі Україну, є докази провини саме РФ.

Про це заявив голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

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За словами Радуцького, швидше за все, РФ хотіла цим ударом досягти двох цілей:

Помститися за те, що Росію напередодні виключили з Ради ООН з прав людини: "Це звичайна Путінська тактика – намагатися відокремитися від злочинів за допомогою ще страшніших злочинів".

Зірвати евакуацію мирного населення, яке можна використовувати як заручників.

Голова Комітету ВР додав, що "спецоперація" росіян по звинуваченню української армії зірвалася через витік інформації. Вони так зраділи своєму "успіху", що поспішили написати про "ліквідацію військових ЗСУ".

"Це абсолютно в їхньому стилі – достатньо згадати, як вони збили пасажирський Боїнг МН-17 у липні 2014 і, не розібравшись, відзвітували у соцмережах, що вдарили по українському військовому літаку. А коли стало зрозуміло, що вони накоїли, швидко відіграли назад" , – написав Радуцький.

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Навіщо на ракеті написали "За дітей"

На уламку ракети окупанти російською мовою написали "За дітей". Радуцький пояснив, що таким чином РФ хотіла створити ще один "доказ" вини України. Нібито ЗСУ хотіли помститися загарбникам за вбитих дітей.

Скріншот із відео

"Як додатковий "доказ" причетності до удару ЗСУ подається напис на ракеті "За детей" російською мовою. Нібито таким чином українські солдати хотіли "помститись" загарбникам за вбитих маленьких українців", – написав він.

Що відомо про обстріл Краматорська