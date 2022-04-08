Ракетный удар по Краматорску был местью за изгнание РФ из Совета ООН – Радуцкий

Российские военные ударили "Точкой У" по вокзалу в Краматорске для достижения двух целей. Однако главная – отомстить за то, что Россию выгнали из Совета ООН по правам человека. Хотя оккупанты обвиняют в ракетном ударе Украину, есть доказательства вины именно РФ.
Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
По словам Радуцкого, скорее всего, РФ хотела этим ударом достигнуть двух целей:
Далее по теме
- Отомстить за то, что Россию накануне исключили из Совета ООН по правам человека: "Это обычная Путинская тактика – пытаться отделиться от преступлений с помощью еще более страшных преступлений".
- Сорвать эвакуацию мирного населения, которое можно использовать в качестве заложников.
Глава Комитета ВР добавил, что "спецоперация" россиян по обвинению украинской армии сорвалась из-за утечки информации. Они так обрадовались своему "успеху", что поспешили написать о "ликвидации военных ВСУ".
"Это абсолютно в их стиле – достаточно вспомнить, как они сбили пассажирский Боинг МН-17 в июле 2014 года и, не разобравшись, отчитались в соцсетях, ударивших по украинскому военному самолету. А когда стало ясно, что они натворили, быстро отыграли обратно", - написал Радуцкий.
Зачем на ракете написали "За детей"
На обломке ракеты оккупанты по-русски написали "За детей". Радуцкий объяснил, что таким образом РФ хотела создать еще одно "доказательство" вины Украины. Якобы ВСУ хотели отомстить захватчикам за убитых детей.
"Как дополнительное "доказательство" причастности к удару ВСУ подается надпись на ракете "За детей". Как бы таким образом украинские солдаты хотели "отомстить" захватчикам за убитых маленьких украинцев", – написал он.
Что известно об обстреле Краматорска
- Оккупанты 8 апреля ударили ракетами по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области. В результате обстрелов более 30 человек погибли и более 100 раненых.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram рассказал, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные не могут противостоять ВСУ в бою и поэтому стреляют по мирному населению.
- Станцию Краматорск в Донецкой области закрыли для эвакуации и приема поездов. Но эвакуационные рейсы 8 апреля отправятся из Славянска.
- Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что повторяется история, как с малазийским Боингом:"Как только моральные ублюдки пустили ракету по Краматорску, начали разносить о том, что "работаем по скоплению боевиков ВСУ". Когда поняли, что натворили х**ни, начали вытирать, редактировать".