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Ракетний удар по ТРЦ у Кременчуці: кількість загиблих зросла

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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28 червня, 07:36
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На місці продовжують працювати рятувальники
Рятувальники на місці ракетного удару. Фото: колаж "Сьогодні"
Рятувальники на місці ракетного удару. Фото: колаж "Сьогодні"

Число жертв ракетного удару по торговельному центру "Амстор" у Кременчуціза ніч зросла до 18.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

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Він наголосив, що на місці зруйнованого ТРЦ продовжують працювати рятувальники.

"18 загиблих... Щирі співчуття рідним та близьким. Рятувальники продовжують працювати", – йдеться у повідомленні.

Як передає пресслужба ДСНС, внаслідок атаки залишається 59 постраждалих. 25 людей госпіталізували, одна особа з них померла в лікарні.

Станом на ранок 28 червня пошуково-рятувальні роботи продовжуються, розбирають пошкоджені будівельні конструкції за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.

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"Координацію заходів на місці події здійснює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Місцевими органами влади організовано всебічне забезпечення залучених до ліквідації наслідків обстрілу сил та засобів", – йдеться у повідомленні.

До робіт від ДСНС залучено 440 осіб, серед них 14 психологів, та 70 одиниць техніки.

Раніше ми повідомляли, що лідери G7 та ООН відреагували на удар по Кременчуку.

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Також нагадаємо, росіяни тріумфують від попадання ракети в український ТЦ.

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