Ракетний удар Росії по Кременчуку: з'явилась нова інформація щодо жертв

Рятувальники продовжують розчищати завали на місці трагедії

Рятувальники продовжують розбирати завали ТЦ "Амстор" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кременчуку в зруйнованому ракетним ударом Росії ТЦ "Амстор" станом на ранок 1 липня було додатково виявлено 6 фрагментів тіл. З початку робіт виявлено 28 фрагментів тіл.

Як передає кореспондент "Сьогодні", всього внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб, 62 особи постраждало, з них 26 осіб госпіталізовано. Зокрема, 2 людини перебувають у реанімації.

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"Про 19 загиблих у торговому центрі в Кременчуці нині відомо точно. На ранок 1 липня ще знайшли 28 фрагментів, із них 8 – це встановлені частини тіла, решту ще ідентифікують. Нині розчистили 85% завалів торгового центру. Там продовжують розбирати найбільші металеві конструкції, роботи складні і небезпечні. Тому просуваються повільно", – повідомляє кореспондент.

/ Фото: ДСНС України

/ Фото: ДСНС України

/ Фото: ДСНС України

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/ Фото: ДСНС України

/ Фото: ДСНС України

Ракетний удар по Кременчуку

У понеділок, 27 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Удар припав у торговий центр "Амстор", де в той час перебувало багато відвідувачів.

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Служба безпеки України встановила, що окупанти свідомо вчинили воєнний злочин. Запуск ракет "Х-22" було здійснено з бомбардувальників "Ту-22М3", які злетіли з аеродрому "Шайковка" у Калузькій області Росії. Самі ракети випустили у повітряному просторі Курської області.

Президент України Володимир Зеленський закликав Раду безпеки ООН визнати удар по Кременчуку терактом, позбавити Росію голосу в Генасамблеї ООН і виключити з Радбезу.