Поширюйте правду про російську війну: Зеленський звернувся до учасників фестивалю Ґластонбері

Президент розповів, що Росія не зламає Україну

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників одного з найпотужніших світових фестивалів – Ґластонбері, що відбувається у Великій Британії. Він закликав поширювати на весь світ правду про війну, яку розв'язала Росія. Відео опублікував Офіс президента.

"Ми в Україні теж хотіли б зараз повернутися до життя, яким воно було, і насолоджуватися свободою й цим прекрасним літом. Але не можемо цього зробити через найстрашнішу річ – Росія вкрала у нас мир. Але! Ми не дамо російській війні зламати нас. І хочемо зупинити війну, доки її наслідки не зруйнували життя людей ще й в інших країнах Європи, Африки, Азії, Латинської Америки – всі вони зараз під загрозою", — сказав він.

Зеленський попросив приєднатися до захисту свободної України.

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"Поширюйте правду про російську війну! Допомагайте українцям, які були змушені залишити свій дім через бойові дії. Знайдіть нашу благодійну платформу United24. І тисніть на всіх політиків, яких ви знаєте, щоб вони допомогли Україні відновити мир. Час – безцінний, а кожен день вартує життів. Чим більше людей приєднається до захисту свободи й правди, тим швидше закінчиться російська війна проти України. Доведіть, що свобода завжди перемагає!" — сказав президент.

Раніше президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та спікер парламенту Руслан Стефанчук звернулися до українців з нагоди надання нашій країні статусу кандидата на членство в ЄС.

Глава держави наголосив, що статус кандидата – це не просто нова сходинка, а нова вершина. Це новий том історії європейської інтеграції України. Це точка неповернення. Це новий статус та новий імідж.

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Також недавно Володимир Зеленський звернувся до учасників "Діалогу Преспанського форуму", закликавши Європу стати повністю незалежною від Росії.