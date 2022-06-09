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Розгляд справи MH17 та загроза пожеж в Україні — ці та інші події 9 червня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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9 червня, 06:00
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У Нідерландах відбудеться судове засідання щодо катастрофи Boeing рейсу MH17, а Україні загрожують серйозні пожежі
Важливі події 9 червня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Важливі події 9 червня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У четвер, 9 червня, у Нідерландах продовжиться судове засідання у справі про аварію малазійського Boeing рейсу MH17. Крім того, сьогодні в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Нідерландах відбудеться судове засідання щодо катастрофи Boeing рейсу MH17

Судове засідання у справі про авіакатастрофу малазійського літака Boeing рейсу MH17 було перенесено з 8 на 9 червня.

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Засідання у середу, 8 червня, тривало лише кілька хвилин. Суд відклав розгляд справи на четвер, 9 червня. Цього дня захисту буде надано слово для репліки.

В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Майже по всій Україні, крім Закарпаття та Карпат, з 9 по 11 червня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Ми маємо розуміти, що масштабні пожежі у природних екосистемах провокують переважно самі ж люди. Адже саме громадяни досить часто нехтують правилами пожежної безпеки, залишаючи багаття або спалюючи сміття на присадибних ділянках. Майте совість і пам'ятайте, що випалювання української землі – злочин, за який передбачена відповідальність", – йдеться в повідомленні "Укргідрометцентру" у Facebook.

У Латвії забороняють мовлення усіх російських телеканалів

У Латвії Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) прийняла рішення про заборону з 9 червня трансляції 80 російських телеканалів, що залишилися та які ще можна було дивитися на території країни.

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"Вирішено заборонити поширення на території Латвії, виключити з числа тих, що ретранслюються в країні, 80 російських телеканалів. Вони не можуть повернутися на територію Латвії, аж поки Росія не припинить агресію проти України. Телеканали буде виключено з латвійського інформаційного поля з 9 червня", — повідомили в NEPLP.

Тепер під заборону потрапили розважальні російські канали, такі як "E TV", "Ілюзіон+", "Кіно24", "Мир ТВ", "Полювання та риболовля", "Перець", "Російський Ілюзіон" та інші.

"Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 9 червня. Актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.

Розклад евакуаційних поїздів на 9 червня:

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  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

Час відправлення може змінюватися.

У Львові почнуть відновлювати подачу гарячої води

З четверга, 9 червня, у Львові після гідравлічних випробувань споживачам ЛКП "Залізничнетеплоенерго" і ЛМКП "Львівтеплоенерго" почнуть відновлювати подачу гарячої води. Натомість у будинках, які обслуговує ТЕЦ-1 і ТЦ "Північна", гаряча вода з'явиться з 27 червня. Про це під час брифінгу повідомив директор міського департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександр Одинець.

Щорічні гідравлічні випробування у Львові стартували 23 травня. Майстри усунули пориви й дефекти та завершили плановий ремонт у кількох районах міста. Так, для споживачів "Залізничнетеплоенерго" та "Львівобленерго" гаряче водопостачання відновлять вже цього тижня.

"Ми фактично завершуємо гідравлічні випробування. Ми плануємо по котельнях "Залізничнетеплоенерго", а це левова частка Залізничного і частина Шевченківського району, відновити гаряче водопостачання 9 червня. Також ми плануємо це зробити по "Львівобленерго". Це є Галицький, Личаківський і частина Шевченківського району", — каже Олександр Одинець.

Натомість на мережах ТЕЦ-1 і ТЦ "Північна" ремонтні роботи триватимуть до 27 червня.

"На ТЕЦ-1 і ТЦ "Північна" в нас тривають складні роботи: ремонт парового котла, ремонт мереж великого діаметра, електричної частини. Відповідно Сихівському, Франківському і частині Личаківського району буде відновлене гаряче водопостачання наприкінці червня", — каже директор міського департаменту житлового господарства та інфраструктури.

Як зазначив Одинця, гідравлічні випробування допомагають виявити і усунути недоліки, аби надалі успішно пройти опалювальний сезон.

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