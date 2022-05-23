Референдум провалився? Соболевський назвав новий план окупантів у Херсоні

Херсонська область надто довго перебуває у стані гуманітарної катастрофи

Юрій Соболевський розповів, куди спрямовані титанічні зусилля з боку окупантів у Херсоні. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсоні російські окупанти укріпилися досить міцно, але їм дуже заважає відсутність підтримки серед місцевого населення.

Про це розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський ведучим Євгенію Кисельову та Юлі Галушко у проєкті FREEДОМ на YouTube-каналі "Україна 24".

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Що відбувається

За словами заступника голови облради, нині титанічні зусилля окупантів спрямовані на забезпечення хоча б якоїсь лояльності від якомога більшої кількості херсонців.

"Тому днями перше радіо вони запустили своє, анонсували кілька громадських заходів, у Скадовську – молодіжний форум, на який обіцяють привезти представників молодіжних організацій із Криму та РФ. Тобто вони зараз воюють за уми та серця херсонців", – пояснив він.

Юрій Соболевський зазначив, що це виходить в окупантів так само як і з референдумом, і з рублевою зоною та іншим:

"У нас абсолютно не дýрні населення – усі все чудово розуміють, і почуття ненависті нікуди не зникає. Тому що вся область вже надто довго перебуває в стані гуманітарної катастрофи, і люди чудово розуміють, "завдяки" кому все це "щастя". Тому всі ці дії однаково підтримки в населення не отримують – люди що далі, то більше чекають повернення ЗСУ сюди".

Також він заявив, що окупанти від ідеї референдуму повністю не відмовилися, але зможуть до цього повернутися лише тоді, коли в них буде чимало часу, щоб створити якусь свою обласну вертикаль у районах, у громадах, бо місцеві категорично відмовилися брати в цьому участь. За його словами, окупанти навіть не мають ресурсів, щоб робити картинку для своїх ЗМІ.

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"Для анексії можуть бути ресурси, на жаль, – вони можуть ухвалити будь-який акт, який, ми розуміємо, буде юридично нікчемний і не буде визнаний міжнародною спільнотою, а також викличе ще більшу агресію з боку населення Херсонської області", – розповів Юрій Соболевський.

Нагадаємо, в окупованому Херсоні мешканку міста Катерину Коломієць окупанти змусили вибачатися на камеру перед російськими військовими. Перед цим їй провели "курс денацифікації".

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