Референдуми на окупованих територіях не будуть визнані світовою спільнотою – Ніколенко

Світова спільнота не визнає результатів "референдуму ЛНР" про входження до складу Росії. Про це кореспондентові "Сьогодні" розповів речник МЗС України Олег Ніколенко.
За його словами, Росія не залишає спроб підірвати суверенітет та територіальну цілісність України.
"Будь-які фейкові референдуми на тимчасово окупованих територіях юридично нікчемні і без правових наслідків. Жодна країна світу не визнає насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів нашої держави. Росія отримає ще більш рішучу відповідь міжнародної спільноти, яка прискорить її падіння у прірву глобальної ізоляції", – сказав він.
Ситуація з "ЛДНР"
- 22 лютого Держдума Росії одноголосно ратифікувала внесені президентом РФ Володимиром Путіним договори "про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з терористичними утвореннями на Донбасі.
- Після підписання указу розпочалося введення російських військ в ОРДЛО. На Донбасі люди помітили вночі колони військової техніки.
- В ОДКБ, яка контрольована Москвою, заговорили про введення своїх "миротворців" на Донбас .
- Президент України Володимир Зеленський закликав жителів тимчасово окупованих російськими військами територій до боротьби з ворогом.