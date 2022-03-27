Референдумы на оккупированных территориях не будут признаны мировым сообществом – Николенко

Мировое сообщество не признает результаты "референдума ЛНР" о вхождении в состав России. Об этом корреспонденту "Сегодня" рассказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
По его словам, Россия не оставляет попыток подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Любые фейковые референдумы на временно оккупированных территориях юридически ничтожны и без правовых последствий. Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ нашего государства. Россия получит еще более решительный ответ международного сообщества, который ускорит ее падение в пропасть глобальной изоляции", – сказал он.
Ситуация с "ЛДНР"
- 22 февраля Госдума России единогласно ратифицировала внесенные президентом РФ Владимиром Путиным договоры "о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с террористическими образованиями на Донбассе.
- После подписания указа начался ввод российских войск в ОРДЛО. На Донбассе люди заметили ночью колонны военной техники.
- В ОДКБ, контролируемой Москвой, заговорили о вводе своих "миротворцев" на Донбасс.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей временно оккупированных российскими войсками территорий к борьбе с врагом.